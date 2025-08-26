Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που ανάρτησε γυναίκα από τον Βόλο, το οποίο καταγράφει έντονη λεκτική αντιπαράθεση μέσα σε καφετέρια της πόλης.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η ίδια, μπήκε στο κατάστημα για να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό και παράλληλα ζήτησε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Ο υπάλληλος – ή πιθανόν ο ιδιοκτήτης, καθώς στο βίντεο δεν ξεκαθαρίζεται ο ρόλος του – δεν της επέτρεψε την είσοδο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει διαμάχη που, όπως αναφέρει, διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

Το περιστατικό προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι χρήστες παίρνουν το μέρος της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι η άρνηση πρόσβασης στην τουαλέτα, ειδικά σε πελάτη, είναι αδικαιολόγητη. Άλλοι όμως θεωρούν πως οι επιχειρηματίες έχουν δικαίωμα να καθορίζουν τους κανόνες στο κατάστημά τους και τονίζουν ότι πολλές φορές υπάρχει φόβος φθορών ή κατάχρησης των χώρων.

Το βίντεο έχει ήδη χιλιάδες προβολές και σχόλια, ενώ δεν αποκλείεται το θέμα να πάρει και μεγαλύτερη διάσταση, καθώς εγείρει ξανά το ζήτημα της πρόσβασης του κοινού σε τουαλέτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: