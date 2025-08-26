Την πολυαγαπημένη μας αδελφή και θεία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ
ΕΤΩΝ 71
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 27 – 8 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αναστασία Βασιλειάδου, Σωτηρία Ανέστη, Γεωργία και Αθανάσιος Μίγκας.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τετάρτη 27 – 8 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
