Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

A. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες επί της οδού Αλεξάνδρας και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιάσονος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου, την Παρασκευή 10/10/2025 από 08:00 έως 15:00

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για σκυροδέτηση οικοδομής, επί της οδού Μακεδονίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μεταξά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Δραγούμη (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Μεταξά προς την οδό Δραγούμη) την Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07:30 έως 15:30

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής του οδοστρώματος

* Στην οδό Θεοδοσοπούλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού Γιαννιτσών, από Παρασκευή 10/10/2025 έως Σάββατο 11/10/2025 και από Δευτέρα 13/10/2025 έως Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Τζουμαγιάς και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Δ. Εξάρχου και της οδού Θεοδοσοπούλου, από Παρασκευή 10/10/2025 έως Σάββατο 11/10/2025 και από Δευτέρα 13/10/2025 έως Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Θεοφάνη Παππά και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Π. Κουβεντάρα και της οδού Θεοδοσοπούλου, από Παρασκευή 10/10/2025 έως Σάββατο 11/10/2025 και από Δευτέρα 13/10/2025 έως Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Γιαννιτσών και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Π. Κουβεντάρα και της οδού Θεοδοσοπούλου, από Παρασκευή 10/10/2025 έως Σάββατο 11/10/2025 και από Δευτέρα 13/10/2025 έως Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Σταμούλη Γάτσου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Γιαννιτσών και της οδού Φιλλελήνων, από Παρασκευή 10/10/2025 έως Σάββατο 11/10/2025 και από Δευτέρα 13/10/2025 έως Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Σαρανταπόρου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Φαρμάκη και της οδού Σταμούλη Γάτσου, από Παρασκευή 10/10/2025 έως Σάββατο 11/10/2025 και από Δευτέρα 13/10/2025 έως Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Φιλλελήνων και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Κολοκοτρώνη και της οδού Σταμούλη Γάτσου, από Παρασκευή 10/10/2025 έως Σάββατο 11/10/2025 και από Δευτέρα 13/10/2025 έως Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Πολυκάρπου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Απόλλωνος και της οδού Βύρωνος, από Τρίτη 21/10/2025 έως Σάββατο 18/10/2025 και από Δευτέρα 20/10/2025 έως Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30

* Στην οδό Βύρωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Βενιζέλου και της οδού Γαριβάλδη, από Τρίτη 14/10/2025 έως Σάββατο 18/10/2025 και από Δευτέρα 20/10/2025 έως Τρίτη 21/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Θεμιστοκλέους και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Καποδιστρίου και της οδού Βύρωνος, από Τρίτη 14/10/2025 έως Σάββατο 18/10/2025 και από Δευτέρα 20/10/2025 έως Τρίτη 21/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.

* Στην οδό Ζωγράφου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Βύρωνος και της οδού Καποδιστρίου, από Τρίτη 14/10/2025 έως Σάββατο 18/10/2025 και από Δευτέρα 20/10/2025 έως Τρίτη 21/10/2025 τις ώρες 07.30 έως 15.30.