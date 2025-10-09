Advertisement
62χρονος βρέθηκε νεκρός σε μπαλκόνι – Εντοπίστηκε από γείτονες – Εκτιμάται ότι είχε πεθάνει μέρες πριν (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Οκτ 9, 2025
in Θεσσαλία
Σοκ έχει προκαλέσει στον Τύρναβο ο θάνατος ενός 62χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr, ο άνδρας ζούσε μόνος και εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν τον εντοπισμό του.

Οι γείτονες αντιλήφθηκαν τον θάνατο όταν αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα, με το πτώμα του στο μπαλκόνι της οικίας του και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν παθολογικά αίτια.

Στο σημείο βρίσκεται το ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατο του και κλήθηκε γραφείο τελετών για να παραλάβει την σορό του άτυχου άντρα.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 62χρονος βρέθηκε νεκρός στη βεράντα του σπιτιού του, όπου ζούσε μόνος, υπό άσχημες και ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης.

thanatos

ΠΗΓΗ: tirnavospress.gr

