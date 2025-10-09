Από τη νέα εκδοχή του naked dress έως την απενοχοποιημένη χρήση του bold χρώματος και την έμφαση στην κίνηση και την άνεση, οι τάσεις που ξεχώρισαν σηματοδοτούν ένα τοπίο δημιουργικής ελευθερίας και ανανέωσης για τη νέα σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 2026.

Με το τέλος των fashion shows στις πόλης της μόδας, σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο και Παρίσι, η αυλαία του φετινού Fashion Week έπεσε στις 7 Οκτώβρη 2025, αφήνοντάς μας με μια σαφή εικόνα για τις κυρίαρχες τάσεις της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026. Οι συλλογές που παρουσιάστηκαν ξεχώρισαν για τη μεγάλη τους ποικιλία από minimal – γεωμετρικές γραμμές, έντονα χρώματα και see-through υφάσματα από κορυφαίους οίκους, μια πιο ουσιαστική προσέγγιση στη μόδα και με το ρούχο να λειτουργεί ως μέσο αυτοέκφρασης.

Οι τάσεις που ξεχώρισαν

1. Η νέα εποχή του naked dress

Το διάφανο φόρεμα επιστρέφει, όχι πια ως statement αποκαλυπτικό ρούχο, αλλά ως εργαλείο αφήγησης και συμβολισμού. Με τούλι, μεταξωτά υφάσματα και layers που αποκαλύπτουν όσο πρέπει.

Aje, SS26 Πηγή: Filippo Fior/launchmetrics.com/spotlight Valentino, SS26 Πηγή: Alessandro Lucioni Valentino, SS26 Πηγή: Alessandro Lucioni Valentino, SS26 Πηγή: Alessandro Lucioni Ottolinger, SS26 Πηγή: Launchmetrics.com/spotlight Schiaparelli, SS26 Πηγή: Courtesy of Schiaparelli Schiaparelli, SS26 Πηγή: Courtesy of Schiaparelli Schiaparelli, SS26 Πηγή: Courtesy of Schiaparelli Schiaparelli, SS26 Πηγή: Courtesy of Schiaparelli 01 09

2. Χρώμα χωρίς φόβο

Οι ουδέτεροι τόνοι παραμένουν, αλλά πλέον πλαισιώνονται από έντονες, καθαρές αποχρώσεις: πορτοκαλί, μπλε ηλεκτρικ, έντονο πράσινο, ροζ και καρπουζί. Η παλέτα SS26 εμπνέει αισιοδοξία, χαρά και μια επιστροφή στην ανεμελιά της μόδας.

Fendi, SS26 Loewe, SS26 Fendi, SS26 Fendi, SS26 Loewe, SS26 Loewe, SS26 Fendi, SS26 Fendi, SS26 Fendi, SS26 Akris, SS26 Akris, SS26 01 11

3. Ρούχα που κινούνται & minimal designs

Οι σιλουέτες είναι χαλαρές, σχεδόν αέρινες. Τα σακάκια ξεφεύγουν από το sharp tailoring και μετατρέπονται σε second skin. Οι φούστες ρέουν, τα παντελόνια δεν πιέζουν. Η άνεση πλέον είναι στάση ζωής. Παράλληλα, η minimal αισθητική έκανε δυνατό comeback, επιβεβαιώνοντας ότι το διαχρονικό παραμένει πάντα επίκαιρο. Λιτές γραμμές, ουδέτεροι τόνοι και καθαρές σιλουέτες κυριάρχησαν, προσφέροντας μια ανάσα απλότητας στον συχνά πολύπλοκο κόσμο της μόδας.

Michael Kors, SS26 Michael Kors, SS26 Michael Kors, SS26 Michael Kors, SS26 Ralph Lauren, SS26 Ralph Lauren, SS26 Ralph Lauren, SS26 Ralph Lauren, SS26 Ralph Lauren, SS26 01 09

4. Leather core

Το δέρμα, σε όλες του τις μορφές και αποχρώσεις, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο τολμηρά trends του 2026. Από oversized leather jackets μέχρι εφαρμοστά φορέματα και leather tailoring, το υλικό αυτό επανήλθε στο προσκήνιο με μια πιο ευέλικτη και inclusive προσέγγιση. Είτε σε γυαλιστερό φινίρισμα είτε σε πιο ματ υφή, το δέρμα δεν περιορίστηκε πια μόνο σε σκούρες ή σε total black επιλογές αλλά και σε χρωματιστές εκδοχές του σε αποχρώσεις του μπορντό, του γκρι και ακόμα και του πράσινου έδωσαν νέο αέρα σε κλασικά κομμάτια.

Bottega Veneta, SS26 Bottega Veneta, SS26 Bottega Veneta, SS26 Loewe, SS26 Acne Studios, SS26 Acne Studios, SS26 Balenciaga, SS26 Balenciaga, SS26 Balenciaga, SS26 Balenciaga, SS26 01 10

Τι να περιμένουμε από το 2026

Η μόδα του 2026 δείχνει πιο αληθινή από ποτε, οι σχεδιαστές δημιουργούν για ανθρώπους και όχι μόνο για editorial.

Η Εβδομάδα Μόδας για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μάς άφησε με την αίσθηση ότι η μόδα δεν αρκείται στο ρόύχο, αφηγείται ιστορίες, εκφράζει διαθέσεις και επανατοποθετεί την παράδοση στο παρόν. Από τη νέα εκδοχή του naked dress έως την απενοχοποιημένη χρήση του bold χρώματος και την έμφαση στην κίνηση και την άνεση, οι τάσεις που ξεχώρισαν συνθέτουν ένα τοπίο δημιουργικής ελευθερίας και ανανέωσης

