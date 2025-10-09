Κάθε μέρα, πριν ακόμη χαράξει, ο 17χρονος Αλέξανδρος ξεκινά από το Φλαμπουράρι Ζαγορίου για να φτάσει στο Λύκειο Χρυσοβίτσας, το μοναδικό που εξυπηρετεί τα χωριά του Ανατολικού Ζαγορίου. Η διαδρομή του —περισσότερα από 120 χιλιόμετρα πήγαινε-έλα— είναι μια πραγματική «Οδύσσεια» που επαναλαμβάνεται καθημερινά, με μόνη πυξίδα το όνειρό του: να γίνει δάσκαλος και να επιστρέψει μια μέρα για να προσφέρει γνώση στον τόπο του.

Παρά τις δυσκολίες, τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια και τις κακές καιρικές συνθήκες, ο Αλέξανδρος δεν λείπει ποτέ από το σχολείο. Είναι ο μοναδικός μαθητής από το Φλαμπουράρι που εξακολουθεί να φοιτά στο Λύκειο, κρατώντας ζωντανό το πείσμα και την ελπίδα των παιδιών που παλεύουν να μορφωθούν σε ορεινές, απομακρυσμένες περιοχές της Ηπείρου.

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Έλλαδα»: