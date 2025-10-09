Ευρήματα τα οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια «βλέπουν» διακεκριμένοι ιατροδικαστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η άποψη διάσημου καθηγητή Ιατροδικαστικής – Ιστοπαθολογίας από τις ΗΠΑ ο οποίος εστιάζει την προσοχή του σε ένα εύρημα «φωτιά» της ιστοπαθολογικής εξέτασης. Συγκεκριμένα, σε δύο σημεία στη σορό του 39χρονου εντοπίστηκαν ελάχιστα εκφυλισμένα / αυτολυμένα ερυθρά αιμοσφαίρια: Στον κομμένο δείκτη στο αριστερό χέρι (που αποκαλύψαμε αποκλειστικά τον περασμένο Απρίλιο) και στο αριστερό τμήμα του υοειδούς οστού (το γεγονός μάλιστα ότι λείπει τμήμα του υοειδούς οστού έκανε τη Ρουμπίνη Λεονταρή, προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας, να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ο στραγγαλισμός).

Η ανίχνευση -ελάχιστων έστω- ερυθρών αιμοσφαιρίων σε αυτά τα δύο σημεία υποδηλώνει ότι το κόψιμο του δείκτη και η κάκωση στο υοειδές οστό ενδεχομένως να έγιναν όσο ο 39χρονος ήταν ζωντανός ή πέριξ της στιγμής του θανάτου.

Σημείο «κλειδί»

Ο διάσημος καθηγητής Ιατροδικαστικής – Ιστοπαθολογίας από το Τέξας των ΗΠΑ, στον οποίο έχουν αποσταλεί ανωνυμοποιημένα οι ιατροδικαστικές και οι ιστολογικές εξετάσεις (χωρίς τα πλακίδια με τα ιστοτεμάχια του άτυχου Βασίλη Καλογήρου), έχει εντοπίσει ένα ακόμα σημαντικότατο εύρημα στον πνεύμονα του 39χρονου το οποίο χαρακτηρίζει σημείο «κλειδί» και δείχνει ότι πιθανόν κάποιος να προκάλεσε υποξία στον εκπαιδευτικό. Ο ίδιος τονίζει ότι τα πλακίδια με τα ιστοτεμάχια του εκλιπόντος θα πρέπει να σταλούν για επαναδιερεύνηση σε εξειδικευμένο εργαστήριο.

Έκθεση Χατζούλη

Επιβεβλημένη κρίνει την επανεξέταση των πλακιδίων του Βασίλη Καλογήρου από ιστοπαθολόγο ιατροδικαστή και η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας του 39χρονου, Κατερίνα Χατζούλη. Στην τεχνική της έκθεση, που παρουσιάζει αποκλειστικά η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», επισημαίνει κενά και επιστημονικά παράδοξα στο ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του 39χρονου που συνέταξε η Ρουμπίνη Λεονταρή, προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η ιατροδικαστής θεωρεί ως επικρατέστερη αιτία θανάτου του άτυχου Βασίλη την εκδοχή της θανατηφόρου υποθερμίας, χωρίς να αποκλείει εντελώς την εγκληματική ενέργεια. Αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Χατζούλη: «Η απουσία του δεξιού κέρατος του υοειδούς οστού δεν μπορεί να αποκλείσει τον βίαιο ασφυκτικό θάνατο (στραγγαλισμός). Κρίνεται επιβεβλημένη η επανεξέταση των πλακιδίων και των ευρημάτων από ιστοπαθολόγο ιατροδικαστή».

«Οκτώ παρατηρήσεις»

Η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας του Βασίλη Καλογήρου κάνει οκτώ σημαντικές παρατηρήσεις που αφορούν το ιατροδικαστικό πόρισμα. Αναφερόμενη στον κομμένο δείκτη του αριστερού χεριού επισημαίνει ότι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία «τα τρωκτικά τρώνε ιστούς σε γυμνά μέρη του σώματος, συνήθως κυκλικά ή σφηνοειδή, με λεπτά οδοντωτά περιθώρια και ακανόνιστες άκρες με τσιμπήματα και αφήνουν μακριές αυλακώσεις» και όχι τραυματική διατομή όπως περιγράφεται στην ιατροδικαστική έκθεση. Η κυρία Χατζούλη επισημαίνει το παράδοξο το αριστερό χέρι του Βασίλη Καλογήρου να βρίσκεται ακρωτηριασμένο, αν και είναι μέσα στο μανίκι και το αριστερό πόδι, παρότι είναι γυμνό και εύκολα προσβάσιμο, να μην εμφανίζει επίθεση από ζώα.

Η τεχνική σύμβουλος σημειώνει ότι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ένα πτώμα σε εξωτερικούς χώρους δέχεται επίθεση από κατοικίδια, μυρμήγκια, τρωκτικά, άγρια ζώα. Εδώ η σορός αναφέρεται ότι ήταν εκτεθειμένη 50 ημέρες σε ερημιά, προσβάσιμη από άγρια ζώα χωρίς να υπάρχει τέτοια εικόνα.

Προβληματική διάγνωση

Στην τεχνική της έκθεση η ιατροδικαστής τονίζει ότι δεν υπάρχουν παθογνωμονικά ευρήματα θανατηφόρας υποθερμίας κατά τη νεκροτομή. Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η διάγνωση της θανατηφόρας υποθερμίας είναι πάντα προβληματική, με ευρήματα μη ειδικά και μπορεί να τεθεί μόνο κατ’ αποκλεισμό: «Πολλά μακροσκοπικά και μικροσκοπικά ευρήματα που σχετίζονται με την υποθερμία έχουν οριστεί, όπως ερύθημα λόγω παγετού, μοβ κηλίδες στον αγκώνα και στο γόνατο, κηλίδες Wischnewsky στον γαστρικό βλεννογόνο (σκουρόχρωμες αλλοιώσεις στον γαστρικό βλεννογόνο που σχετίζονται με υποθερμία), λιπώδης εκφύλιση στα καρδιομυοκύτταρα και στους νεφρικούς εγγύς σωληνίσκους, αιμορραγική νέκρωση του παγκρέατος και νέκρωση καρδιομυοκυττάρων. Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα υποδεικνύονται επίσης ως μη ειδικά και δεν αξιολογούνται ως παθογνωμονικά στοιχεία».

Η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας υπογραμμίζει ότι «οι κηλίδες Wischnewsky μπορούν να είναι αρκετά καθοριστικές όσον αφορά την υποθερμία όταν αξιολογούνται μαζί με άλλα μη ειδικά ευρήματα, όπως κρυοπαγήματα ή αιμορραγία από τον λαγονοψοΐτη κατά τη νεκροψία και την έρευνα του τόπου του εγκλήματος… ευρήματα όμως που δεν διαπιστώθηκαν». Η κ. Χατζούλη σημειώνει ακόμα: «Η διάγνωση της υποθερμίας ιατροδικαστικά παραμένει ουσιαστικά ένα άθροισμα μακροσκοπικών, μικροσκοπικών και βιοχημικών παρατηρήσεων και μπορεί να τεθεί μόνο κατ’ αποκλεισμό». Η ίδια καταλήγει: «Κρίνεται αναγκαίο να επανεξεταστούν τα δείγματα του Βασίλη Καλογήρου από εξειδικευμένο εργαστήριο, όπως το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Γκίσεν & Μάρμπουργκ στη Γερμανία και το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο στη Ζυρίχη».

Η αυτοψία

Στην ιατροδικαστική της έκθεση η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας κάνει αναφορά στο ιστορικό της εξαφάνισης του 39χρονου: «Στις 30/12/2024 αναφέρεται ότι ο Βασίλης Καλογήρου γύρω στις 17.00 βγήκε βόλτα στην πόλη της Λάρισας, όμως σύμφωνα με την οικογένειά του δεν επέστρεψε ποτέ. Μετά από 2 ημέρες δηλώνεται η εξαφάνισή του και από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε η αναζήτησή του, ειδικά στην περιοχή Κηποθέατρο και στην περιοχή του Πηνειού, με τις προσπάθειες να έχουν αποβεί άκαρπες. Στις 17 Φεβρουαρίου 2025 βρέθηκε στην περιοχή Περαχώρα Τυρνάβου νεκρός. Αναγνωρίσθηκε από τη μητέρα του Σοφία Αποστολάκη κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.

Κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Χρήστος Κραββαρίτης και Ρουμπίνη Λεονταρή για διενέργεια αυτοψίας στον χώρο. Την επομένη διενεργήθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η αυτοψία του χώρου από την τεχνική σύμβουλο πραγματοποιήθηκε 5 ημέρες μετά την ανεύρεση της σορού, με τη συμβολή του εκπαιδευμένου σκύλου, που συνέβαλε ουσιαστικά στην έρευνα στον λόφο, χωρίς να βρεθεί άλλο βιολογικό υλικό (δέρμα, λίπος, αίμα κ.τ.λ.). Ο χώρος ανευρέσεως της σορού ήταν ανοικτός και λοφώδης με αραιή και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο παρατηρήθηκε διαπότιση του εδάφους, όπου έγινε δειγματοληψία. Έντομα ή σκουλήκια δεν βρέθηκαν».

Νεκροψία

«Πρόκειται περί πτώματος ανδρός ηλικίας 39 ετών, άρτιας σωματικής διάπλασης και καλής θρέψεως σε κατάσταση προχωρημένης σήψεως με απουσία των μαλακών μορίων στην περιοχή του κεφαλιού και του προσώπου (οφθαλμικοί βολβοί, ρινικά οστά, χείλη, έκθεση οδοντικών στοιχείων – εμφυτεύματα) συμβατά βρώσης υπό πτωματοφάγων εντόμων. Αναγνωρίζεται υπόλειμμα αριστερού κροταφίτη μυ. Η σορός ήταν ενδεδυμένη (μπλε μπουφάν, εσωτερικά μπλούζα πράσινη, τζιν παντελόνι, αθλητικά παπούτσια, κάλτσες, εσώρουχο και φανέλα), με διαπότιση πτωματικών υγρών στα ενδύματα. Στην κουκούλα από το μπουφάν βρέθηκε μια τούφα τριχών. Οι πτωματικές υποστάσεις καταλαμβάνουν τη ραχιαία επιφάνεια του σώματος. Κατά τόπους παρατηρείται εξελισσόμενη παραλλαγή της σήψης (σαπωνοποίηση). Αναγνωρίζονται ποικίλου μεγέθους (2,5 έως 3,5 εκ.) προνύμφες σε διάφορες θέσεις του σώματος και κυρίως στην τραχηλική επιφάνεια, με απουσία μαλακών μορίων της δεξιάς προσθιοπλάγιας τραχηλικής επιφάνειας. Διαπιστώνεται απουσία τμήματος της λαρυγγικής συσκευής και η εναπομείνασα περιοχή φέρει κακώσεις συμβατά βρώσης υπό πτωματοφάγων εντόμων.

Στην ινιακή και αυχενική επιφάνεια διατηρούνται τμήματα των μαλακών μορίων χωρίς προθανάτιες κακώσεις. Διαπιστώνονται τέσσερα περιγεγραμμένα ελλείμματα δέρματος κυκλικά με ομαλά χείλη διαστάσεων με παρουσία προνυμφών. Απουσία της πρώτης φάλαγγας του δείκτη στο αριστερό χέρι, εικόνα συμβατή με ακρωτηριασμό και αλλοιώσεις συμβατές με οδόντες ζώων ή οδοντωτού αιχμηρού αντικειμένου καθώς και αποτυπώματα τρωκτικών στο δέρμα και με μη απολύτως μακροσκοπικά σαφή χαρακτηριστικά προθανάτιας ή μεταθανάτιας προέλευσης. Στη δεξιά άκρα χείρα διαπιστώνεται απουσία μαλακών μορίων με έκθεση των φαλάγγων και των μετακαρπιαίων οστών και κακώσεις από μασητική δράση ζώων (πιθανώς τρωκτικά). Το πτώμα παρουσιάζει εξελισσόμενη σαπωνοποίηση, αποκόλληση της επιδερμίδας της οπίσθιας και πλάγιας επιφάνειας της αριστερής κνήμης και αποκόλληση επιδερμίδας πελματιαίων επιφανειών μετά την αφαίρεση των καλτσών. Από την νεκροψία δεν διαπιστούνται κακώσεις. Σημειωτέον ότι η δεξιά προσθιοπλάγια τραχηλική επιφάνεια λείπει.

Νεκροτομή

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο εγκέφαλος μετά από 50 ημέρες δεν έχει αυτολυθεί: «Διαπιστώνεται ρευστός μαλθακής σύστασης στο δεξιό ημισφαίριο. Τα μαλακά μόρια της κεφαλής απουσιάζουν, ενώ παρατηρούνται υπολείμματα κροταφίτη μυ. Τα οστά του θόλου και της βάσεως του κρανίου δεν φέρουν κατάγματα. Η ρινική πυραμίδα και τα χείλη απουσιάζουν. Οφθαλμοί, στοματική κοιλότητα δεν εντοπίζονται.

Λαιμός – Θώρακας: Τα μαλακά μόρια του λαιμού στη δεξιά προσθιοπλάγια τραχηλική επιφάνεια δεν αναγνωρίζονται. Στην αριστερή πλάγια τραχηλική επιφάνεια με εικόνα προχωρημένης σήψης διαπιστώνονται τέσσερα περιγεγραμμένα ελλείματα δέρματος με ομαλά χείλη και παρουσία προνυμφών. Στα μαλακά μόρια της αριστερής επιφάνειας δεν παρατηρείται αιμορραγική διήθηση. Λαρυγγική συσκευή ελεύθερη ξένων σωμάτων. Το δεξιό κέρας του υοειδούς οστού παρουσιάζει εικόνα ελλείμματος του δεξιού τμήματος. Το αριστερό κέρας διαπιστώνεται με διαβρωτικές αλλοιώσεις και σε μια θέση παρατηρούνται στοιχεία με εικόνα αιμορραγικής διήθησης λόγω σήψεως. Οι αεροφόρες οδοί, ελέγχονται με στοιχεία αυτόλυσης και διαπιστώνεται εικόνα πνευμονικού οιδήματος. Τα μαλακά μόρια της θωρακικής κοιλότητας δεν φέρουν κακώσεις. Τα ημιθωράκια ελέγχονται ελεύθερα υγρών και συμφύσεων. Τα οστά του θώρακα (στέρνο – κλείδες – πλευρές) δεν φέρουν κατάγματα.

Πνεύμονες: Κατά τη μακροσκοπική εξέταση στον υπεζωκότα και στους πνεύμονες δεν διαπιστούνται αιμορραγικές πετέχειες. Στις διατομές του πνευμονικού παρεγχύματος διαπιστούνται αυτολυτικές αλλοιώσεις. Κατά την πίεση των πνευμόνων διαπιστούται εκροή φυσαλιδώδους υγρού (πνευμονικό οίδημα).

Καρδιά: Κατά τη διάνοιξη των στεφανιαίων αγγείων δεν αναγνωρίζονται εστιακές αθηρωματικές αλλοιώσεις. Κατά τη διατομή του μυοκαρδίου αναγνωρίζεται αιμοσφαιρινική διαπότιση. Μακροσκοπικά δεν αναγνωρίζεται εικόνα παλαιού εμφράγματος. Αορτή, πνευμονική αρτηρία και κύριοι κλάδοι κατά φύση.

Οισοφάγος: κατά φύση (δεν υπήρχε τραύμα, ξένο σώμα ή φλεγμονή.)

Κοιλία: Τα μαλακά μόρια των κοιλιακών τοιχωμάτων δεν φέρουν κακώσεις. Περιτοναϊκή κοιλότητα ελεύθερη συμφύσεων και υγρών. Τα οστά της πυέλου δεν φέρουν κατάγματα.

Στόμαχος: Κενός με παρουσία γαστρικού υγρού 40cc.

Ήπαρ, επινεφρίδια, σπλήνας, πάγκρεας: σε αυτόλυση.

Χοληδόχος κύστη: Χωρίς ευρήματα παθολογίας.

Νεφροί: Σε αυτόλυση (ο περινεφρικός λιπώδης ιστός διαπιστώνεται με ήπιες αιμορραγικές διηθήσεις).

Έντερο (λεπτό – παχύ): Κενό περιεχομένου, πράγμα που είχαμε αποκαλύψει στην «Μ». Ουροδόχος κύστη με μικρή ποσότητα ούρων. Στο σιγμοειδές τμήμα του παχέος εντέρου παρατηρείται μικρή συγκέντρωση πεπτικού περιεχομένου. Αυτό δείχνει ότι ο 39χρονος κάπου είχε κάνει την ανάγκη του, ενώ το παντελόνι και τα εσώρουχά του δεν ήταν λερωμένα.

*Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ της Κυριακής