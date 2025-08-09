Για την εμπλοκή του ονόματος του σε σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» με τίτλο «Από τις Φεράρι στις… «Λιμουζίνες», που τον εμπλέκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την λήψη πολλών χιλιάδων ευρώ, (770.000 ευρώ μόνο για το 2024), ως παράνομες επιδοτήσεις για το ζωικό του κεφάλαιο, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του FM 100 Ράδιο Ζυγός και στον Κώστα Αργυρούση, ο κτηνοτρόφος και Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Πύλης Κώστας Ούτρας.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση, χαρακτήρισε απόλυτα ψευδές το δημοσίευμα τονίζοντας πως δεν θα μπει στο «παιχνίδι» της ανθρωποφαγίας και της σπίλωσης και κατασυκοφάντησης συνειδήσεων και ανθρώπων, που είναι πέρα για πέρα νόμιμοι στην επαγγελματική τους πορεία, όπως αυτός. Ο Κώστας Ούτρας υπεραμύνθηκε της άποψης πως στην αποζημίωση που έλαβε η κτηνοτροφική του μονάδα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, τόσο για τον ίδιο όσο και για μέλη της οικογένειας του.