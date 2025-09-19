Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΔΕΗ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό της Δ.Ε.Η. FIBERGRID από την εταιρία «OSP CONTRACTORS E.E.» από την Δευτέρα 22/09/2025 έως και το Σάββατο 27/09/2025 και κατά το χρονικό διάστημα από 07:00 – 15:00 επί της παράπλευρη οδού της Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας και στο τμήμα αυτής μεταξύ της Παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας και του αυτοκινητοδρόμου Ε65 (υφιστάμενη γέφυρα), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Τρίκαλα.

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για επέκταση δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Λ. Κατσώνη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Παμφίλη και Σιμωνίδη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς κέντρο πόλεως), τη Δευτέρα 22/09/2025 και την Τρίτη 23/09/2025 από 08:00 έως 15:00

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Μιαούλη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ζάππα έως τη διασταύρωσή της με την οδό Β. Τσιτσάνη, τη Δευτέρα 22/09/2025 από 14:00 έως 15:00 για οικοδομικές εργασίες

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για κατεδάφιση κτηρίου, επί της οδού Αθ. Εργάνης και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κορωνίδος έως τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους τη Δευτέρα 22/09/2025 τις ώρες 07:00 έως 15:00

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες τη Δευτέρα 22/09/2025 και την Τρίτη 23/09/2025 τις ώρες 07:00 έως 15:00, στην οδό Κ. Παλαμά και στο τμήμα από την διασταύρωσή της με την οδό Κουμουνδούρου έως την διασταύρωσή της με την οδό Κονδύλη.