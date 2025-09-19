Σε κλίμα έντασης ξεκίνησε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας το μεσημέρι της Παρασκευής, με αφορμή τη συζήτηση –εκτός ημερησίας διάταξης– για την ευλογιά των προβάτων. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστα Αγοραστού, με εκατέρωθεν αιχμές και χαρακτηρισμούς.
Οι βολές Αγοραστού
Ο κ. Αγοραστός, εμφανώς επιθετικός, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον κ. Κουρέτα, καταλογίζοντάς του ευθύνες για την εξάπλωση της νόσου. Με αιχμή το ζήτημα των διαγνωστικών ελέγχων, κατηγόρησε τον περιφερειάρχη ότι «έχει εμμονή με το τεστ του σάλιου», το οποίο –όπως υποστήριξε– «απέτυχε παταγωδώς πριν από τρία χρόνια στην Ισπανία».
Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι παρουσίασε «ανακριβή στοιχεία» για την πορεία της ευλογιάς και τον χαρακτήρισε «εγωκεντρικό» και αποκομμένο από τις πραγματικές ανάγκες των κτηνοτρόφων. «Παρουσιάσατε διαφορετικά στοιχεία από όσα ισχύουν στην πραγματικότητα», σημείωσε με έμφαση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για παραπληροφόρηση.
Η απάντηση Κουρέτα
Η αντίδραση του κ. Κουρέτα ήταν εξίσου σκληρή, καθώς απάντησε με κατηγορίες περί πολιτικού θεάτρου. Ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για «σόου» εκ μέρους του προκατόχου του, χαρακτηρίζοντάς τον «λαϊκιστή» και «υπερτιμημένο».
«Η Περιφέρεια δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά τρικ αλλά από σοβαρή δουλειά και λύσεις», ανέφερε, υπονοώντας ότι ο κ. Αγοραστός επιχειρεί να κερδίσει εντυπώσεις αντί να συμβάλλει εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η συνεδρίαση σε κλίμα πόλωσης
Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών κυριάρχησε στη συνεδρίαση, επισκιάζοντας το καθαυτό θέμα της ευλογιάς που έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στον κτηνοτροφικό κόσμο της Θεσσαλίας. Οι εκατέρωθεν κατηγορίες ανέδειξαν το βάθος της πολιτικής αντιπαλότητας, ενώ μέλη του Συμβουλίου προσπάθησαν να παρέμβουν ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση με επίκεντρο την ουσία του προβλήματος.
Το διακύβευμα
Το ζήτημα της ευλογιάς έχει λάβει διαστάσεις κρίσης για πολλούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν άμεση λήψη μέτρων στήριξης και αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου. Ωστόσο, η σημερινή συνεδρίαση ανέδειξε ότι πέρα από το υγειονομικό πρόβλημα, υπάρχει και ένα βαθύ πολιτικό ρήγμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τις προσωπικές αιχμές και τους χαρακτηρισμούς να επισκιάζουν τη συζήτηση για τις πραγματικές λύσεις.
Δείτε την ένταση από το 40:00 και μετά
