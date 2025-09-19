Η απάντηση Κουρέτα

Η αντίδραση του κ. Κουρέτα ήταν εξίσου σκληρή, καθώς απάντησε με κατηγορίες περί πολιτικού θεάτρου. Ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για «σόου» εκ μέρους του προκατόχου του, χαρακτηρίζοντάς τον «λαϊκιστή» και «υπερτιμημένο».

«Η Περιφέρεια δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά τρικ αλλά από σοβαρή δουλειά και λύσεις», ανέφερε, υπονοώντας ότι ο κ. Αγοραστός επιχειρεί να κερδίσει εντυπώσεις αντί να συμβάλλει εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η συνεδρίαση σε κλίμα πόλωσης

Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών κυριάρχησε στη συνεδρίαση, επισκιάζοντας το καθαυτό θέμα της ευλογιάς που έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στον κτηνοτροφικό κόσμο της Θεσσαλίας. Οι εκατέρωθεν κατηγορίες ανέδειξαν το βάθος της πολιτικής αντιπαλότητας, ενώ μέλη του Συμβουλίου προσπάθησαν να παρέμβουν ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση με επίκεντρο την ουσία του προβλήματος.

Το διακύβευμα

Το ζήτημα της ευλογιάς έχει λάβει διαστάσεις κρίσης για πολλούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν άμεση λήψη μέτρων στήριξης και αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου. Ωστόσο, η σημερινή συνεδρίαση ανέδειξε ότι πέρα από το υγειονομικό πρόβλημα, υπάρχει και ένα βαθύ πολιτικό ρήγμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τις προσωπικές αιχμές και τους χαρακτηρισμούς να επισκιάζουν τη συζήτηση για τις πραγματικές λύσεις.

Δείτε την ένταση από το 40:00 και μετά