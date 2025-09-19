Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, το υπόμνημα της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών για την Ανασυγκρότηση του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς δύο χρόνια μετά τη θεομηνία «Daniel», οι κάτοικοι του Δήμου Φαρκαδόνας εξακολουθούν να ζουν με τις συνέπειες των καταστροφών, χωρίς ουσιαστική αποκατάσταση και με σωρεία εκκρεμοτήτων σε επίπεδο αποζημιώσεων, υποδομών και στήριξης.

Αναφορά προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατατέθηκε σήμερα από τη Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Μαρίνα Κοντοτόλη, ζητώντας απαντήσεις από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Στο υπόμνημά της η Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών για την Ανασυγκρότηση του Δήμου Φαρκαδόνας επισημαίνει ότι υφίστανται αδικίες στον τρόπο αποζημίωσης κατοικιών με άτυπες διανομές οικοπέδων, ότι υπάρχει ανάγκη ειδικού προγράμματος «Εξοικονομώ» για πληγείσες κατοικίες, ότι απαιτείται κάλυψη του 100% των επιλέξιμων δαπανών επισκευής.

Επιπρόσθετα, να υπάρξει εξαίρεση επιστροφής ενισχύσεων «Εξοικονομώ» για ολοσχερώς κατεστραμμένα σπίτια, παράταση εξαίρεσης του ΕΝΦΙΑ και επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, ενίσχυση των επιχειρήσεων, αγροτών, κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων, προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, κ.ά.

Η Φαρκαδόνα δεν μπορεί να παραμένει εγκαταλελειμμένη και στην τύχη της. Οι κάτοικοι δεν ζητούν προνόμια, ζητούν δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή της περιοχής.