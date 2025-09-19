Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου , και κάθε Σάββατο, συντονιστείτε στην εκπομπη “Με άλλη ματια” από τις 11:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι σε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με φρέσκια οπτική και δυναμικές συζητήσεις που κάνουν τη διαφορά.

Στα μικρόφωνα, ο Αχιλλέας Γραβάνης και η Ελένη Χολέβα, με σκέψη, ευαισθησία και χιούμορ, φωτίζουν την επικαιρότητα, την κοινωνία και την καθημερινότητά μας… με άλλη ματιά…

Στις μουσικές επιλογές ο Κώστας Χρυσάνθης.

Συντονιστείτε στο Ράδιο Ζυγός και “δείτε” τα Σάββατά σας αλλιώς.