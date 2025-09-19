Το δικαστήριο δεν πείστηκε από την απολογία του και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, μετατρέποντάς την σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Η έφεσή του έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο παρουσίας μία φορά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Κλοπή προϊόντων ατμισμού

Η δεύτερη υπόθεση αφορά κλοπή που διαπράχθηκε το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, σε 24ωρο κατάστημα ειδών καπνιστού και υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Βόλο. Ο 48χρονος αφαίρεσε προϊόντα ατμισμού μίας χρήσης, αξίας περίπου 100 ευρώ, αλλά εντοπίστηκε άμεσα από την υπάλληλο, η οποία κάλεσε την Αστυνομία.

Στο δικαστήριο

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καταθέτοντας ως μάρτυρας κατηγορίας. Δήλωσε ότι ταυτοποιήσε τον κατηγορούμενο μέσω βιντεοληπτικού υλικού. «Κάθε μέρα έρχονταν και ζητούσε από την υπάλληλο να ελέγξει το λαχείο, εκμεταλλεύονταν ότι το μηχάνημα ήταν πίσω από τον πάγκο και εδώ και ενάμιση μήνα αφαίρεσε 10 με 15 καπνικά προϊόντα τα οποία τα μοίραζε στην γειτονιά και σε ανήλικα» ανέφερε ο μάρτυρας. « Είμαι πολύ εκνευρισμένος γιατί μου το έπαιζε και φίλος, ενώ με είχε ρημάξει» συνέχισε στην κατάθεση του ο επιχειρηματίας. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο το συνολικό ποσό των κλεμμένων αντικείμενων ανέρχεται περίπου στο ποσό των 5.000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Ο κατηγορούμενος ενώποιον δικαστηρίου παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε συγνώμη. Δήλωσε μάλιστα ότι προσφέρθηκε να βγάλει χρήματα από την τράπεζα προκειμένου να τα πληρώσει. «Δηλώνω ότι είναι βάναυσα προσβεβλημένος καθώς το βίντεο κοινοποιήθηκε με ονοματεπώνυμο και επάγγελμα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δέχτηκα αρνητικά μηνύματα και τηλεφωνήματα, αναφέρθηκε ο κατηγορούμενος, ενώ δήλωσε πως καταπατήθηκαν τα ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα. Κατέθεσε πως υπήρξε αξιωματικός με υπηρεσία στο Αφγανιστάν και βραβεία καλύτερου προϊσταμένου. Κλείνοντας την απολογία του δήλωσε ότι βοηθάει αρκετό κόσμο στις φυλακές πηγαίνοντας τους τρόφιμα και τηλεκάρτες.

Το δικαστήριο έκρινε εκ νέου ένοχο τον 48χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών μηνών, την οποία επίσης μετέτρεψε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν πλήρωσε τις χρηματικές ποινές που του επιβλήθηκαν και οδηγήθηκε στην φυλακή.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper