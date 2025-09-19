Κύριε Κουρέτα θα ήθελα στη σημερινή συνεδρίαση του σώματος να μας δώσετε μία ξεκάθαρη απάντηση τι έχει κάνει η περιφέρεια Θεσσαλίας από την αρχή της εκδήλωσης κρουσμάτων ευλογιάς και ειδικότερα τους τελευταίους 4 μήνες για να αναχαιτίσει την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει τα κοπάδια στην Θεσσαλία.

Από τις 14 Ιουλίου που συγκαλέσατε έκτακτη σύσκεψη μέχρι σήμερα δύο μήνες μετά

έχετε επιδοθεί σε έναν αγώνα έκδοσης δελτίων τύπου για προθέσεις για σκέψεις, για επιστημονικές συμβουλές και νόρμες.

Αλλά δεν προχωρήσατε σε καμιά πράξη που θα έλυνε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι μας κι έχει φτάσει να απειλεί με αφανισμό πλέον και την ελληνική κτηνοτροφία!!

Επιδείξατε μία απίστευτη, αξιομνημόνευτη εμμονή στη διενέργεια τεστ προβάτων με σάλιο όταν το αρμόδιο Υπουργείο έλεγε πως αυτή η κίνηση δεν είναι λύση για την ζωονόσο.

Παραχωρήσετε συνέντευξη τύπου στις 28 Αυγούστου

και ούτε λίγο ούτε πολύ

ευθέως καλούσατε το υπουργειο αγροτικής ανάπτυξης να υιοθετήσει τον μοριακό έλεγχο,το τεστ με το σάλιο. Υποστηρίζοντας μάλιστα τι;;;

«ότι με αυτή τη μέθοδο εμείς φτάσαμε να έχουμε μείωση των κρουσμάτων στη Θεσσαλία»

Αλήθεια μπορείτε να μας πείτε πόσα τεστ κάνατε και πόσα κοπάδια σώθηκαν ;

Αλήθεια πιστεύετε ότι βάλατε φραγμό στην ευλογιά με αυτή σας την έμμονή στα τεστ; Γιατί αυτό δηλώσατε 28 Αυγούστου.

Και αφού αυτό θαυμαστήκατε,

τι φτάσαμε να ακούμε να λέτε μόλις προχθές σε τηλεοπτική σας συνέντευξη στο mega;;

Να παραδέχεστε ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί δεν επαρκούσαν αλλά δεν έχετε εσείς γι’ αυτό καμία απολύτως ευθύνη!

Αναλάβετε κάποια στιγμή την ευθύνη των πράξεών σας -αν σας το επιτρέψει ο εγωκεντρικός σας χαρακτήρας αφού πιστεύετε πώς όλοι οι άλλοι φταίνε δηλαδή το υπουργείο, οι κτηνοτρόφοι αλλά ποτέ εσείς!!

Νομικό πλαίσιο – Αρμοδιότητες Περιφέρειας

Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), τον Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι), τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για την υγεία των ζώων, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1099/2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση:

• Οι Περιφέρειες έχουν την ευθύνη για την πρόληψη και καταπολέμηση ζωονόσων.

• Οι ΔΑΟΚ ελέγχουν τις μετακινήσεις ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, με απόλυτη απαγόρευση μετακινήσεων από/προς ζώνες προστασίας χωρίς έγκριση του Υπουργείου.

Κώστας Αγοραστός

Επικεφαλής παράταξης Συμμαχία υπέρ των Πολιτών