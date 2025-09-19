Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 74

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20 – 9 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Παπαθανασίου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δήμητρα Παπαθανασίου και Χρήστος Στεφανάτος

Παναγιώτης Παπαθανασίου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, το Σάββατο 20 – 9 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».