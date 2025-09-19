Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 74
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20 – 9 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Παπαθανασίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δήμητρα Παπαθανασίου και Χρήστος Στεφανάτος
Παναγιώτης Παπαθανασίου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, το Σάββατο 20 – 9 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».
