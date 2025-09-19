Η επιχείρηση ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
Περιγραφή Θέσης:
Αναζητούμε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό / Τεχνικό με τεχνογνωσία σε ηλεκτρολογικά υλικά για το κατάστημά μας στην περιοχή των Τρικάλων. Η θέση απαιτεί τεχνική καθοδήγηση πελατών, διαχείριση αποθέματος και υποστήριξη πωλήσεων. Ιδανικός/ή υποψήφιος/α έχει πρακτική εμπειρία στα προϊόντα που διαθέτουμε και ικανότητα να εξηγεί τεχνικές λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες.
Κύριες αρμοδιότητες
• Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνικές συμβουλές (προϊόντα φωτισμού, καλωδιώσεις, διακοπτικά, πίνακες, αυτοματισμοί, κ.λπ.).
• Προετοιμασία προσφορών και υποστήριξη σε έργα/παραγγελίες.
• Έλεγχος ποιότητας υλικών.
• Συνεργασία με προμηθευτές-πελάτες και διεκπεραίωση επιστροφών/εγγυήσεων.
• Χρήση Η/Υ για εκπόνηση μελετών και παραγγελιοληψία.
Απαραίτητα προσόντα
• Σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία στην ηλεκτρολογία/ηλεκτρονική/σχετική ειδικότητα.
• Τουλάχιστον 1–2 χρόνια εμπειρίας σε κατάστημα ή τεχνική υποστήριξη προϊόντων (προτιμάται).
• Καλή γνώση τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων και ηλεκτρολογικών κανονισμών.
• Οργάνωση, υπευθυνότητα, ικανότητες επικοινωνίας & πωλήσεων.
Παροχές
Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
- Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (συζητήσιμο).
• Εκπαίδευση σε νέα προϊόντα.
• Πλήρης απασχόληση, σταθερό μηνιαίο μισθό επιπλέον ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη και ιδιωτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα .
