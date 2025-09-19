Η επιχείρηση ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Περιγραφή Θέσης:

Αναζητούμε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό / Τεχνικό με τεχνογνωσία σε ηλεκτρολογικά υλικά για το κατάστημά μας στην περιοχή των Τρικάλων. Η θέση απαιτεί τεχνική καθοδήγηση πελατών, διαχείριση αποθέματος και υποστήριξη πωλήσεων. Ιδανικός/ή υποψήφιος/α έχει πρακτική εμπειρία στα προϊόντα που διαθέτουμε και ικανότητα να εξηγεί τεχνικές λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες.

Κύριες αρμοδιότητες

• Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνικές συμβουλές (προϊόντα φωτισμού, καλωδιώσεις, διακοπτικά, πίνακες, αυτοματισμοί, κ.λπ.).

• Προετοιμασία προσφορών και υποστήριξη σε έργα/παραγγελίες.

• Έλεγχος ποιότητας υλικών.

• Συνεργασία με προμηθευτές-πελάτες και διεκπεραίωση επιστροφών/εγγυήσεων.

• Χρήση Η/Υ για εκπόνηση μελετών και παραγγελιοληψία.

Απαραίτητα προσόντα

• Σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία στην ηλεκτρολογία/ηλεκτρονική/σχετική ειδικότητα.

• Τουλάχιστον 1–2 χρόνια εμπειρίας σε κατάστημα ή τεχνική υποστήριξη προϊόντων (προτιμάται).

• Καλή γνώση τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων και ηλεκτρολογικών κανονισμών.

• Οργάνωση, υπευθυνότητα, ικανότητες επικοινωνίας & πωλήσεων.

Παροχές

Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον