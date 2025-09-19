Η επιχείρηση ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει

Βοηθό Λογιστή

Η παρούσα θέση αφορά εργασία στο λογιστήριο της εταιρίας και καλύπτει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καταχωρίσεις λογιστικών εγγράφων

Χαρακτηρισμός παραστατικών δαπανών / εσόδων και καταχώρισή τους

Παρακολούθηση πληρωμών και υπολοίπων πελατών / προμηθευτών

Διαχείριση ταμείου

Εισπράξεις / πληρωμές

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής, οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης

Άριστη γνώση και χρήση MS Office

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Ευχέρεια στην προφορική και τη γραπτή επικοινωνία

Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, λήψη πρωτοβουλιών

Η εταιρία προσφέρει:

Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον