Η επιχείρηση ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει
Βοηθό Λογιστή
Η παρούσα θέση αφορά εργασία στο λογιστήριο της εταιρίας και καλύπτει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καταχωρίσεις λογιστικών εγγράφων
Χαρακτηρισμός παραστατικών δαπανών / εσόδων και καταχώρισή τους
Παρακολούθηση πληρωμών και υπολοίπων πελατών / προμηθευτών
Διαχείριση ταμείου
Εισπράξεις / πληρωμές
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής, οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης
Άριστη γνώση και χρήση MS Office
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Ευχέρεια στην προφορική και τη γραπτή επικοινωνία
Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, λήψη πρωτοβουλιών
Η εταιρία προσφέρει:
Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
- Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (συζητήσιμο).
- Εκπαίδευση
- Πλήρης απασχόληση, σταθερό μηνιαίο μισθό επιπλέον ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη και ιδιωτικό αποταμιευτικό πρόγραμμα .
