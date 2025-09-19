Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 θα τελεστούν τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Η Ιερά Ακολουθία των Εγκαινίων αποτελεί μια ξεχωριστή ευλογία και μοναδικό γεγονός, όχι μόνο για την ιστορία του Ναού, αλλά και για ολόκληρη την Εκκλησία.

Πρόγραμμα Εγκαινίων

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου – 7:00 μ.μ.

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου, μπροστά από τα προπύλαια του Ιερού Ναού.

Δέηση κατά την άφιξη της Τιμίας Κάρας.

Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου – 7:00 π.μ.

Ακολουθία Όρθρου.

Τελετή Εγκαινίων.

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

Μετά το πέρας: Αποκαλυπτήρια της προτομής του Μακαριστού Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κυρού Αλεξίου στον αύλειο χώρο του Ναού.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου – 9:30 μ.μ.