Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 θα τελεστούν τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Η Ιερά Ακολουθία των Εγκαινίων αποτελεί μια ξεχωριστή ευλογία και μοναδικό γεγονός, όχι μόνο για την ιστορία του Ναού, αλλά και για ολόκληρη την Εκκλησία.
Πρόγραμμα Εγκαινίων
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου – 7:00 μ.μ.
-
Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου, μπροστά από τα προπύλαια του Ιερού Ναού.
-
Δέηση κατά την άφιξη της Τιμίας Κάρας.
-
Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου – 7:00 π.μ.
-
Ακολουθία Όρθρου.
-
Τελετή Εγκαινίων.
-
Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.
-
Μετά το πέρας: Αποκαλυπτήρια της προτομής του Μακαριστού Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κυρού Αλεξίου στον αύλειο χώρο του Ναού.
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου – 9:30 μ.μ.
-
Ιερά Αγρυπνία: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.
