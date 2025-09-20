«Βόμβες» για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Γιατί δεν ζητήθηκαν τα 500.000 δωρεάν εμβόλια και δεν ενεργοποιήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Νέα τροπή λαμβάνει η κτηνοτροφική τραγωδία που βιώνει η χώρα μας με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, μετά τα όσα υποστηρίζει o αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων κ. Όλιβερ Βάρχελι (φωτό επάνω), απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου, μετά από σχετική παρέμβαση της Λαρισαίας βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος τονίζει πως η χώρα μας ενάμιση χρόνο μετά, δεν έχει ζητήσει συνδρομή που θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων.

Σύμφωνα με το επίσημο μεταφρασμένο κείμενο της απάντησης του κ. Βαρέλι που φέρνει στο φως της δημοσιότητας σήμερα το onlarissa.gr, αφενός «διατίθεται επίσης ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για την επιτήρηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω δύο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων», αφετέρου «η ενωσιακή τράπεζα εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να αποστείλει έως και 500.000 δόσεις εμβολίων δωρεάν». Και καταλήγει επισημαίνοντας πως «μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετικό αίτημα από την Ελλάδα»!

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες υπάρχουν και νέα στοιχεία τα οποία αναμένεται να φέρει στο φως της δημοσιότητας η Λαρισαία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θα κάνουν λόγο για de minimis αποζημίωση για κάθε κτηνοτροφική εγκατάσταση ύψους αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, η οποία μάλιστα πιστοποιείται και από άλλον υψηλόβαθμο Ευρωπαίο αξιωματούχο!

Όλα τα παραπάνω έρχονται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, την ώρα που από πλευράς των Ελλήνων αξιωματούχων έχει υποστηριχθεί πως «δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο για την ευλογιά», όπως δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες διαμαρτυρίες των πληγέντων κτηνοτρόφων ότι δεν έχουν στηριχθεί αρκούντως μέχρι στιγμής από την πολιτεία!

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Αφενός γιατί δεν εξηγήθηκε επαρκώς για ποιο λόγο δε ζητήθηκαν οι δόσεις των δωρεάν εμβολίων που μας διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γιατί οι αποζημιώσεις και τα εργαλεία της Ένωσης για τη στήριξη των κτηνοτρόφων γιατί δεν έχουν ζητηθεί μέχρι στιγμής;

Απόστολος Ράιδος, onlarissa.gr