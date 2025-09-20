Στον νομό Μαγνησίας κατασκευάστηκαν από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα, με σκοπό την αποθήκευση των προϊόντων που παράγονταν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε κάποιες χρονικές περιόδους για τη διαμονή και την προστασία των γεωργών και κτηνοτρόφων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τέτοιες κατασκευές συναντούμε στο Παλιούρι, στα Μελισσάτικα, στο Στουρνάρι, στο Μάραθο, στο Κλήμα, στο Βαθύρεμα, στη Λέστιανη κλπ.

Ο χρόνος κατασκευής των θόλων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Οι θόλοι δεν κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή, παρουσιάζουν όμως πολλά κοινά σημεία, όπως ο βασικός τρόπος δόμησης, που για τους περισσότερους ισχύει το εκφορικό σύστημα και για κάποιους άλλους το σφηνωτό (τοποθεσία σφήνας ενδιάμεσα στις πέτρες για στέρεα τοιχοποιία), η χρήση της θολωτής στέγασης σε σχήμα κώνου, το κτίσμα που είναι σφαιρικό ή τετράγωνο, το βασικό υλικό κατασκευής, που είναι η πέτρα, ο γεωργοκτηνοτροφικός χαρακτήρας τους και το ορεινό χαρακτηριστικό της περιοχής που χτίστηκαν.

Νότια της Βελανιδιάς, δημιουργείται ένα οροπέδιο με το όνομα Μεγάλη Βελανιδιά. Σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από τον δημόσιο δρόμο, βρίσκεται κτιριακό συγκρότημα, το γνωστό ως «θόλια» ή «θόλοι». Πρόκειται για ένα λιθόκτιστο πιόσχημο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από επτά ορθογώνια κτίρια, που διατάσσονται σε τρεις πτέρυγες. Το κάθε κτίριο χωρίζεται σε δύο χώρους με τετράγωνη βάση με διαστάσεις περίπου 4×4 μέτρα. Το κάθε ορθογώνιο κτίσμα έχει μία είσοδο. Οι διαστάσεις των εισόδων διαφέρουν. Η ανατολική πτέρυγα διατηρείται σήμερα κατά το ήμισυ περίπου του μήκους της. Η βόρεια πλευρά αποτελείται από δύο κτίρια και διατηρείται ακέραιη, ενώ η δυτική αποτελείται από τρία ορθογώνια κτίρια. Κάθε ορθογώνιο κτίριο στεγάζεται με δύο θόλους, είναι αυτόνομο και διαθέτει τη δική του είσοδο. Εσωτερικά οι θόλοι φτάνουν τα 4 μέτρα ύψος.

Το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι μοναδικό στην περιοχή, στην Ελλάδα και ίσως και στον κόσμο.

Λογικά το συγκρότημα κατασκευάστηκε ως χώρος αποθήκευσης των προϊόντων από τις καλλιέργειες της συγκεκριμένης αλλά και της ευρύτερης περιοχής στα μεταβυζαντινά χρόνια και στα χρόνια της οθωμανικής περιόδου. Στην πορεία χρησιμοποιήθηκε και ως καταφύγιο-κατοικία των γεωργών και των κτηνοτρόφων της περιοχής.

Κατά το 16ο και 17ο αιώνα σε ολόκληρη την οθωμανική αυτοκρατορία παρατηρήθηκε μεγάλη κτηνοτροφική ανάπτυξη. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι την περίοδο αυτή της κτηνοτροφικής ανάπτυξης κατασκευάστηκαν και οι μόνιμες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαχείμασης των κοπαδιών στην περιοχή είτε στα συγκροτήματα θόλων, είτε στους μεμονωμένους θόλους.

Στο βίντεο, ο αρχιτέκτονας Δημήτριος Καραγκούνης, Επίτιμος Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΛΑΡ σχολιάζει την σημερινή κατάσταση των θολωτών κατασκευών…