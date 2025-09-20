Συνελήφθη, χθες (19-09-2025) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, -1- ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση κάνναβης από τον δράστη, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες σε δύο οικίες του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, κατά τις οποίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-3- κιλά και -626- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-4- κιλά και -580- γραμμάρια κλώνων – αποξηραμένης φούντας κάνναβης,

-1- νάιλον συσκευασία με άγνωστη λευκή σκόνη, βάρους -19,7- γραμμαρίων,

-2- ζυγαριές ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των -1.600- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.