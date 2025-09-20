Σε γιορτή μετέτρεψαν τη χαρά του καθαρισμού της πόλης τους, εκατοντάδες μαθητές της Πύλης και των Μετεώρων που πήραν μέρος στη δράση που διοργάνωσε το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού Αποβλήτων που καθιέρωσε η UNESCO.

Μαθητές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων της Πύλης και των Μετεώρων συμμετείχαν το πρωί της Παρασκευής στη δράση, καθαρίζοντας τις κεντρικές πλατείες της Πύλης και της Καλαμπάκας, στέλνοντας το μήνυμα των καθαρών πόλεων και της συμμετοχής στην κοινωνική προσφορά. Περισσότεροι από 250 μαθητές πήραν μέρος στη δράση και στις δύο πόλεις, πλημμυρίζοντας με χαμόγελα τις κεντρικές τους πλατείες τις οποίες καθάρισαν συνδράμοντας το έργο των δημοτικών υπηρεσιών.

Περισσότερο απ’ όλα όμως έστειλαν το μήνυμα των καθαρών πόλεων συμμετέχοντας στις δράσεις του παγκοσμίου δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO, ως μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας που αναδεικνύει την ιδιαίτερη γεωμορφολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Παρόντες στη δράση οι Δήμαρχοι Πύλης και Μετεώρων κ.κ. Μαράβας και Αβραμόπουλος, ο Διευθυντής Πρωροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Χ. Τρικάλης, δημοτικοί σύμβουλοι και πολίτες που «καμάρωναν» τη νέα γενικά της οικολογίας και της προσφοράς.

Στη δράση συμμετείχαν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου της Πύλης καθώς και μαθητές από το 1ο, 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας.