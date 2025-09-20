Advertisement
Ψηφιακά τα ραντεβού στο ΠΓΝΛ από 1η Οκτωβρίου

Σεπ 20, 2025
in Θεσσαλία
Ψηφιακά τα ραντεβού στο ΠΓΝΛ από 1η Οκτωβρίου
Από 1η Οκτωβρίου 2025, το Υπουργείο Υγείας θέτει σε λειτουργία ένα νέο ενιαίο ψηφιακό σύστημα, μέσω της ΗΔΙΚΑ, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της χώρας.

Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση και η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με τη λειτουργία της πλατφόρμας, οι πολίτες θα έχουν πολλαπλές επιλογές για τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα δημόσια νοσοκομεία:

1. μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566 δωρεάν,
2. μέσω της εφαρμογής MyHealth App στο κινητό,
3. και από την ιστοσελίδα finddoctors.gov.gr.

Oι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είτε τηλεφωνικά (στο τηλέφωνο 2413501179), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου.

ΠΗΓΗ: kosmoslarissa.gr
