Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του ανήλικου Βολιώτη Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (όνομα) Μπάρδα Σενκ (επώνυμο). Την αρπαγή του πεντάχρονου από τη μητέρα του σε περιοχή της Αθήνας είχε ανακοινώσει χθες (18.09.2025) το «Χαμόγελο του Παιδιού». Το παιδί διαμένει μόνιμα στον Βόλο με τον πατέρα του.

Με νέα ανακοίνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει την Παρασκευή (19.09.2025) ότι το μικρό αγόρι εντοπίστηκε μαζί με τη μητέρα του στην περιοχή της πρωτεύουσας και είναι καλά στην υγεία του.

Συγκεκριμένα, η μητέρα επικοινώνησε με τις Αστυνομικές Αρχές, γνωστοποιώντας την τοποθεσία τους. Άλλωστε δύο ημέρες νωρίτερα η μητέρα είχε επικοινωνήσει με το ΝΕΟ 103,3 fm και το THENEWSPAPER προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της μετά την καταγγελία.