Σε γιορτή του αθλητισμού μετατράπηκε το Πανθεσσαλικό Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στο Αθλητικό Κέντρο Γ. Μητσιμπόνας στη Λάρισα. Το τουρνουά διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και είχε την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων, της ΕΠΣΛ, των Σωματείων Αθλητική Ένωση Λάρισας «Προμηθέας» και Αθλητικός Όμιλος «Ιπποκράτης», και του πρ. αναπληρωτή καθηγητή από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Τρικάλων, δρ. Ζήση Παπανικολάου (PhD).

Με σύνθημα «Χάσουμε – κερδίσουμε, εμείς θα το γλεντήσουμε», το τουρνουά έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της συμμετοχής και του ευ αγωνίζεσθαι, μακριά από το άγχος του αποτελέσματος. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν να φέρει κοντά παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών από ποδοσφαιρικές ακαδημίες όλων των νομών της Θεσσαλίας, αναδεικνύοντας την αξία του ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες ως μέσο διασκέδασης, κοινωνικοποίησης και αθλητικής παιδείας.

Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, με δεκάδες ομάδες και εκατοντάδες μικρούς αθλητές και αθλήτριες να δίνουν το «παρών», γεμίζοντας τα γήπεδα με χαμόγελα, ενέργεια και αγωνιστικό πάθος. Οι αναμετρήσεις διεξήχθησαν σε εορταστικό και άκρως αθλητικό κλίμα, ενώ πλήθος κόσμου βρέθηκε στις εγκαταστάσεις για να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των παιδιών.

Στα γήπεδα βρέθηκαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κουρέτας, και ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, κ. Σουλούκος.

Συνολικά πήραν μέρος 718 παιδιά, που συγκρότησαν 51 ομάδες από 18 συλλόγους της Θεσσαλίας, έδωσαν χθες το «παρών» στο «Γ. Μητσιμπόνας».

Οι σύλλογοι που συμμετείχαν ήταν:

ΑΕΛ, Α.Ε.Λ. Προμηθέας, Α.Ε.Σ. Χαραυγή, Α.Ο. Δήμητρα Απόλλων, Α.Ο. Ιπποκράτης, Α.Ο. Πελασγιώτιδα, Αγία Παρασκευή Βόλου, Ακαδημία Τυρνάβου, Ακαδημίες Ελπίδες Αμπελώνα, Απόλλων Λάρισας, Αστέρια Τυρνάβου, Αστραπή Νέας Πολιτείας, Ατρόμητοι Λάρισας, Αχιλλέας Φαρσάλων, Δήμητρα Γιάννουλης, Π.Α.Ο.Λ. Αβέρωφ, Πρότυπη Ακαδημία, Σμόλικας Φαλάνης.

Σε ό,τι αφορά την ιατρική κάλυψη των παιχνιδιών ήταν παρόντες οι διασώστες από την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών.

Τη σκυτάλη της διοργάνωσης θα πάρουν τα Τρίκαλα στις 20 του μηνός, η Καρδίτσα στις 21 και ο Βόλος στις 28 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, στα Τρίκαλα το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Α.Ο. Δήμητρα Απόλλων Τρικάλων, στο Αθλητικό Κέντρο Μπαλκούρας, με την απονομή των μεταλλίων να έχει προγραμματιστεί από τις 11:00 έως τις 11:45. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η διοργάνωση θα μεταφερθεί στην Καρδίτσα, στο Δημοτικό Γήπεδο της Συνοικίας Αγίας Παρασκευής, όπου οι απονομές θα πραγματοποιηθούν από τις 11:30 έως τις 12:00 αντίστοιχα.