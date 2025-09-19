Μισό εκατομμύριο ευρώ αναμένεται να διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε πιλοτικό πρόγραμμα που προετοιμάζει για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις κατοικίες ατόμων με αναπηρία. Σήμερα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση διαβούλευσης των στελεχών της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με εκπροσώπους φορέων του αναπηρικού κινήματος από όλη τη Θεσσαλία, οι οποίοι κλήθηκαν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους επί του οδηγού εφαρμογής του έργου, που θα υποβληθεί προς ένταξη το αμέσως προσεχές διάστημα και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, τόνισε, χαιρετίζοντας τις εργασίες της συνάντησης, ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πρώτη, σε πανελλαδικό επίπεδο, που σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα με αντικείμενο την προσβασιμότητα σε κύριες κατοικίες μέσα από ήπιες τεχνικές παρεμβάσεις. Ο κ. Κουρέτας στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες με αναπηρίες εκτός αλλά και εντός των οικιών τους και εξήγησε ότι με την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων θα διευκολυνθεί η ανεξάρτητη διαβίωσή τους.

Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Ανδριάνα Κομήτσα, σημείωσε ότι και ως φυσικοθεραπεύτρια έρχεται καθημερινά σε επαφή με τα προβλήματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σημειώνοντας ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης των ΑμεΑ, όπως και όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύμφωνα με τον υπό διαμόρφωση οδηγό το προγράμματος με τίτλο: «Δράσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση Ατόμων με Αναπηρία μέσα από τεχνικές παρεμβάσεις Προσβασιμότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», σε αυτό θα ενταχθούν παρεμβάσεις οι οποίες κατανέμονται σε δύο κατηγορίες ωφελούμενων:

σε δράσεις Ωφελούμενων, Ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες

σε δράσεις Ωφελούμενων, Ατόμων με Αισθητηριακές αναπηρίες .

Με την ένταξη του προγράμματος θα ακολουθήσει και η πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Μάλιστα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα αύξησης του προϋπολογισμού στη περίπτωση που σημειωθεί μεγάλη συμμετοχή των Αιτούντων, με αποτέλεσμα τη μη υπαγωγή στο Πρόγραμμα ενός ικανού αριθμού δυνητικά Ωφελούμενων μόνιμων κατοίκων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος

Οι Ωφελούμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να καλύπτουν απαραίτητα τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

➥Να έχουν Κινητική ή/και Αισθητηριακή Αναπηρία (τύφλωση/μειωμένη όραση, κώφωση/βαρηκοΐα) με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.

➥Να έχουν υποβάλλει στην ΑΑΔΕ τη φορολογική τους δήλωση, του φορολογικού έτους 2024 και να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της. Εξαιρούνται οι μη υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση, οι οποίοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι απαλλάσσονται της εν λόγω υποχρέωσης.

➥Το Οικογενειακό εισόδημα των Ωφελούμενων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60.000€, σύμφωνα με την εκκαθαρισμένη φορολογική τους δήλωση του οικονομικού έτους 2024.

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Οι κατοικίες οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους Ωφελούμενους ως:

Κύριες Ιδιόκτητες Κατοικίες.

ή

Κύριες Ενοικιαζόμενες Κατοικίες.

ή

Καθεστώς φιλοξενίας σε ιδιόκτητη κύρια κατοικία.

Επιπλέον μια κατοικία προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

Υφίσταται νόμιμα.

Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Η κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ακίνητο το οποίο έχει αποκτηθεί από τον Ωφελούμενο κατά το οικονομικό έτος 2025 δεν είναι επιλέξιμο και αποκλείεται από το πρόγραμμα .

Ποσά επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, κατανέμεται στις τρεις (3) κατηγορίες των Ωφελούμενων ως ακολούθως:

α. Ωφελούμενος με Κινητική Αναπηρία: Ανώτατο ποσό επιχορήγησης 12.000€.

β. Ωφελούμενος με Αισθητηριακή Αναπηρία: Ανώτατο ποσό επιχορήγησης 5.000€.

γ. Ωφελούμενος με Κινητική και Αισθητηριακή αναπηρία: Ανώτατο ποσό επιχορήγησης 14.500€.

Στις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες το ελάχιστο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης ορίζεται στα 2.000€ ενώ στα εν λόγω επιχορηγούμενα ποσά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ.

➥Σημειώνεται, ότι στη περίπτωση που οι δαπάνες του Ωφελούμενου για τη υλοποίηση των παρεμβάσεων Προσβασιμότητας της επιλέξιμης μόνιμης κατοικίας του, υπερβαίνει το ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ο Ωφελούμενος υποχρεούται να καλύψει την διαφορά με ίδια χρηματοδότηση.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Για την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των Δικαιούχων, θα εκδοθεί, μετά την απόφαση ένταξης, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία θα περιγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους των Ωφελούμενων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας: https://app.thessaly.gov.gr.

Στη σημερινή διαβούλευση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Θ. Χ. Καρακώστας, η Διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας, Δ. Μάντζαρη, ο προϊστάμενος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Π.Θ. Ν. Πουτσιάκας, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, Στ. Πάϊκος και εκπρόσωποι συλλόγων αναπήρων.