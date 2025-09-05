Το κοινό συμπλήρωμα που μειώνει την επιθετικότητα κατά 28% – Και σώζει την καρδιά σου!

Ένα κοινό συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την επιθετική συμπεριφορά. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι αυτή η ουσία μπορεί να μειώσει την επιθετικότητα σχεδόν κατά ένα τρίτο, προσφέροντας έτσι νέες μεθόδους διαχείρισης συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών.

Ωμέγα-3: Το συμπλήρωμα βοηθά την ψυχική υγεία και μειώνει την επιθετικότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η διατήρηση της ψυχραιμίας μπορεί να γίνει ευκολότερη με τη βοήθεια των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Είναι διαθέσιμα ευρέως σε μορφή κάψουλας με ιχθυέλαιο, αυτά τα απαραίτητα λιπαρά είναι γνωστά για τη στήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας. Πρόσφατη ανασκόπηση του 2024 δείχνει ότι μπορεί επίσης να μειώσουν σημαντικά την επιθετική συμπεριφορά.

Η διαπίστωση αυτή βασίζεται σε προηγούμενα στοιχεία που συνδέουν τα ωμέγα-3 με οφέλη για την ψυχική υγεία, όπως η πρόληψη της σχιζοφρένειας, καθώς και στην κατανόηση ότι η κακή διατροφή μπορεί να συμβάλλει στην επιθετικότητα και τις αντικοινωνικές τάσεις.

Eκτενής ανασκόπηση 29 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, με σχεδόν 4.000 συμμετέχοντες, βρήκε ότι τα συμπληρώματα διατροφής με ωμέγα-3 μπορεί να μειώσουν την επιθετικότητα έως και 28%, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το ιατρικό ιστορικό ή τα χαρακτηριστικά της θεραπείας.

Οφέλη για την υγεία και παράγοντες κινδύνου από τα ωμέγα-3

Σύμφωνα με άλλη μελέτη του 2024 με τίτλο A comprehensive review of Omega‑3 fatty acids: Sources, industrial applications, and health benefits, τα ωμέγα‑3 (όπως τα ALA, EPA και DHA) είναι σημαντικά θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται σε ψάρια, άλγη και ορισμένα φυτά όπως ο λιναρόσπορος και τα καρύδια – το σώμα μπορεί να μετατρέψει μόνο μικρές ποσότητες φυτικού ALA σε EPA και DHA, και η ανεπαρκής πρόσληψη ωμέγα‑3 μπορεί να οδηγήσει σε ξηροδερμία, πόνο στις αρθρώσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Τα συμπληρώματα με ωμέγα‑3 (EPA + DHA) σε δόση περίπου 1 γρ./ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφράγματος κατά περίπου 25–40%, να χαμηλώσουν τα τριγλυκερίδια και την αρτηριακή πίεση και να μειώσουν τη φλεγμονή. Μπορεί επίσης να επιβραδύνουν τη βιολογική γήρανση σε ηλικιωμένους, κάνοντάς σας βιολογικά λίγους μήνες νεότερους μέσα σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι υψηλές δόσεις άνω του 1 γρ./ημέρα ενδέχεται να αυξήσουν τις πιθανότητες εμφάνισης αρρυθμιών (κολπικής μαρμαρυγής) κατά περίπου 13%, και ακόμη και να αυξήσουν ελαφρώς τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Γενικά είναι ασφαλή, αλλά μπορεί να προκαλέσουν ήπιες παρενέργειες όπως ερυγή με άρωμα ψαριού ή στομαχική ενόχληση. Σημαντικό είναι επίσης πως τα συμπληρώματα δεν φαίνεται να βοηθούν ιδιαίτερα σε άνοια, πρόληψη καρκίνου, αποκατάσταση από εγκεφαλικό επεισόδιο, άσθμα ή νεφρική νόσο.

Η ποιότητα των προϊόντων ποικίλλει αρκετά – επομένως είναι προτιμότερο να επιλέγετε πιστοποιημένες μάρκες από τρίτους, ή να καταναλώνετε λιπαρά ψάρια δύο φορές την εβδομάδα.

«Ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε τα συμπληρώματα με ω-3 ως θεραπεία για τη μείωση της επιθετικότητας», δηλώνει ειδικός

«Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να εφαρμόσουμε τα συμπληρώματα με ωμέγα-3 ως θεραπεία για τη μείωση της επιθετικότητας, ανεξάρτητα από το αν το πλαίσιο είναι η κοινότητα, η κλινική ή το ποινικό σύστημα», δήλωσε ο νευροεγκληματολόγος Adrian Raine όταν δημοσιεύθηκε η μετα-ανάλυση, σύμφωνα με το Science Alert.

Οι δοκιμές που περιλήφθηκαν στη μελέτη, διεξήχθησαν μεταξύ 1996 και 2024, και διήρκεσαν κατά μέσο όρο 16 εβδομάδες. Κάλυψαν πολλές και διαφορετικές δημογραφικές ομάδες, από παιδιά ηλικίας 16 ετών και κάτω μέχρι ενήλικες μεταξύ 50 και 60 ετών.

Επιπλέον, οι μειώσεις στην επιθετικότητα αφορούσαν τόσο την αντιδραστική επιθετικότητα (σε απάντηση σε πρόκληση) όσο και την προδραστική επιθετικότητα (συμπεριφορά που σχεδιάζεται εκ των προτέρων). Πριν από αυτή τη μελέτη, δεν ήταν σαφές αν τα ωμέγα-3 μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτούς τους διαφορετικούς τύπους επιθετικότητας.

Αν και θα χρειαστούν μεγαλύτερες μελέτες με μεγαλύτερη διάρκεια για να επιβεβαιωθεί περαιτέρω αυτή η σχέση, προσθέτει στην κατανόησή μας για το πώς τα χάπια ιχθυελαίου και τα ωμέγα-3 που περιέχουν μπορεί να είναι ωφέλιμα για τον εγκέφαλο.

«Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι γονείς που αναζητούν θεραπεία για ένα επιθετικό παιδί πρέπει να γνωρίζουν ότι, πέρα από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που λαμβάνει το παιδί τους, μια επιπλέον μερίδα ή δύο ψάρι την εβδομάδα θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει», δήλωσε ο Raine.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι κάτι στον τρόπο με τον οποίο τα ωμέγα-3 μειώνουν τη φλεγμονή και διατηρούν τις ζωτικές εγκεφαλικές διεργασίες ενεργές μπορεί να βοηθά στη ρύθμιση της επιθετικότητας. Υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, αλλά η ομάδα υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να μελετηθεί περαιτέρω αυτό το θέμα.

Προσθέτοντας και τις μελέτες που δείχνουν ότι φάρμακα με βάση το ιχθυέλαιο μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου από έμφραγμα, εγκεφαλικό και άλλα καρδιαγγειακά προβλήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά οφέλη από την προσθήκη ωμέγα-3 στη διατροφή σας.

«Τα ωμέγα-3 δεν είναι μαγική λύση που θα λύσει εντελώς το πρόβλημα της βίας στην κοινωνία», δήλωσε ο Raine. «Αλλά μπορούν να βοηθήσουν; Με βάση αυτά τα ευρήματα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούν – και πρέπει να αρχίσουμε να δρούμε με βάση τις νέες γνώσεις που έχουμε».

