Η αλλαγή έχει σχεδιαστεί για να σταματήσει τη χρήση των ονομάτων kirakira (λαμπερά ή αστραφτερά) που έχουν πολλαπλασιαστεί μεταξύ των γονέων που ελπίζουν να προσθέσουν μια δημιουργική πινελιά στα ονόματα των παιδιών τους.

Ενώ οι αναθεωρήσεις του νόμου περί οικογενειακού μητρώου δεν απαγορεύουν τα kanji – χαρακτήρες που βασίζονται στην κινεζική γλώσσα στα γραπτά ιαπωνικά – οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν τις τοπικές αρχές για τη φωνητική τους ανάγνωση, σε μια προσπάθεια να εξαλείψουν τις ασυνήθιστες ή αμφιλεγόμενες προφορές.

Πλέον, θα επιτρέπονται μόνο επίσημα αναγνωρισμένες αποδόσεις χαρακτήρων kanji, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να τερματίσει τη σύγχυση που μπορούν να προκαλέσουν τα παράξενα ονόματα σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η συζήτηση για τα ονόματα μαίνεται από τη δεκαετία του 1990, επειδή αυξάνονται τα παρατσούκλια που βασίζονται σε ανορθόδοξες αναγνώσεις των kanji.

Η κυβέρνηση έχει περιγράψει την έμφαση στις τυπικές προφορές ως έναν τρόπο απλοποίησης της ψηφιοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, αλλά θεωρείται επίσης ως μια προσπάθεια επιβράδυνσης της εξάπλωσης ιδιόρρυθμων – και για πολλούς, ακατανόητων – ονομάτων.

Οι γονείς έχουν επικριθεί επειδή δίνουν στα παιδιά τους ονόματα διάσημων χαρακτήρων ή εμπορικών σημάτων: Pikachu, γνωστός για τα Pokémon, Naiki (Nike), Daiya (Diamond), Pū (όπως στο Winnie-the-Pooh) και Kitty, από την φανταστική γάτα Kitty Chan. Άλλοι έχουν γίνει πρωτοσέλιδα για την υποτιθέμενη αυθάδειά τους – Ōjisama (Πρίγκιπας) και Akuma (Διάβολος).

Η πολιτικός πλεον Σέικο Χασιμότο, πρώην Ολυμπιονίκης του πατινάζ ταχύτητας και ποδηλάτης στίβου, η οποία αργότερα ηγήθηκε της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020, προκάλεσε αναταραχή όταν ονόμασε τους γιους της Γκιρίσα (Ελλάδα) και Τορίνο, επειδή γεννήθηκαν τη χρονιά που διεξήχθησαν οι θερινοί και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες σε αυτές τις τοποθεσίες. Έχοντας επιλέξει η ίδια τα kanji, η Χασιμότο ήξερε πώς να τα προφέρει, αλλά άλλοι θα έμεναν με αγωνία.

Οι γονείς υπερασπίστηκαν τις επιλογές τους ως επίδειξη ατομικότητας σε μια κοινωνία όπου η πίεση για συμμόρφωση μπορεί να είναι συντριπτική, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανατροφή των παιδιών.

Ενώ τα περισσότερα από τα περίπου 3.000 kanji που επιτρέπονται από τον αναθεωρημένο νόμο έχουν πολλαπλές συμβατικές αναγνώσεις, ορισμένοι χαρακτήρες έχουν την ευελιξία να προσαρμόσουν πιο παράξενες φωνητικές εντολές. Στο εξής, οι γονείς που έχουν επιλέξει προφορές που σαφώς αποκλίνουν από τη σύμβαση θα κληθούν να εξηγήσουν γραπτώς την επιλογή του ονόματος τους και, εάν είναι απαραίτητο, να καταλήξουν σε μια αποδεκτή εναλλακτική λύση.