Ευλογιά αιγοπροβάτων: Η εικόνα σε Τρίκαλα και Θεσσαλία

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, στις 2 Σεπτεμβρίου δηλώθηκαν συνολικά 66 νέες εστίες ευλογιάς σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 34 στη Θεσσαλία και 18 στη Λάρισα.

“Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2025, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ δήλωσε 66 νέες εστίες ευλογιάς και την θανάτωση επιπλέον 13.778 αιγοπροβάτων στην χώρα μας.

Από αυτές έχουμε 34 νέες εστίες στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας (Λάρισα 18, Μαγνησία 7, Καρδίτσα 5, Τρίκαλα 4), 21 νέες εστίες στην Αχαΐα, 4 νέες εστίες σε Ροδόπη και Σέρρες, 1 νέα εστία σε Κοζάνη, Καβάλα και Ξάνθη.

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν την αποτυχία της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ να αντιμετωπίσει τη νόσο, που εξακολουθεί να καλπάζει, εξαιτίας της πολιτικής που εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

Για να καταλάβουμε την έξαρση της ευλογιάς στην χώρα μας αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κτηνιατρική του ΥπΑΑΤ, από 12 Ιουνίου έως 01 Αυγούστου 2025, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Ευλογιά των προβάτων και των αιγών (Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών), επιβεβαίωσε διακόσιες σαράντα (240) νέες εστίες σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

Από την αρχή εμφάνισης της ευλογιάς μέχρι σήμερα 902 οικογένειες κτηνοτρόφων έχασαν το κοπάδι τους και βρέθηκαν στην ανεργία και χωρίς να έχουν κανένα εισόδημα.

Ο Τσιάρας από την πλευρά του ρίχνει ευθύνες στους κτηνοτρόφους, στις περιφέρειες και τελευταία στην κλιματική αλλαγή. Μόνο το ΥπΑΑΤ δεν έχει ευθύνες.

Σε εκδήλωση στην Ξάνθη σε ό,τι αφορά στην ευλογιά, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί συνολικά την Ευρώπη, επισημαίνοντας πως «με την κλιματική κρίση, αλλά και με το γεγονός ότι η ευλογιά μεταδίδεται ευκολότερα και έχει διαφορετικά επιδημιολογικά στοιχεία από την πανώλη δημιουργείται μια πραγματικά δύσκολη συνθήκη και για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα».

Αναφερόμενος στη διαχείριση της ζωονόσου επισήμανε ότι «ακολουθούμε το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ενώ υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι «η συμμετοχή και η συνεργασία όλων: των Περιφερειών, του Υπουργείου, των ίδιων των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα στη λήψη μέτρων βιοασφάλειας».

Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα είναι η χώρα με τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρώπη για τα θανατωθέντα ζώα. Είναι η χώρα που προσπαθεί να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τους κτηνοτρόφους και να κρατήσει ζωντανό το ζωικό της κεφάλαιο. Για μας είναι ύψιστη προτεραιότητα η συνέχεια στον τομέα αυτόν και γι’ αυτό έχουμε ήδη εξαγγείλει τα προτεινόμενα μέτρα από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις υπηρεσίες τους», τόνισε κλείνοντας.”

