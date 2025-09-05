Στην Εισαγγελέα του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ένας 33χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, κατηγορούμενος για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής απειλής με συνεχή και επίμονη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του θύματος, καθώς και της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αμφότερα κατ’ εξακολούθηση.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Η υπόθεση αφορά μία γυναίκα, πρώην σύντροφο του κατηγορουμένου από την εφηβεία της, με τη σχέση να έχει λήξει το 2012. Παρά τη λήξη, ο κατηγορούμενος φέρεται να την παρενοχλεί συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 33χρονος φέρεται να έγραψε με μαύρο σπρέι σε τοίχους δημοτικού σχολείου, στην οικία συγγενών της γυναίκας, σε δρόμο κοντά σε σημείο όπου η ίδια βρισκόταν λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Τα γκράφιτι περιείχαν προσβλητικά συνθήματα και αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή της γυναίκας κατά τα ανήλικα χρόνια της (13 έως 16 ετών).
Η κοπέλα, που βρίσκεται στην περιοχή για διακοπές, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, καθώς δεν άντεξε τη συνεχιζόμενη παρενόχληση. Ο κατηγορούμενος, που αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα. Κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελέα Υπηρεσίας, μεταφέρθηκε φρουρούμενος για ψυχιατρική αξιολόγηση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χρήζει νοσηλείας αλλά ωστόσο είναι αρκετά επικίνδυνος για άλλους. Έτσι οδηγήθηκε στην ακροαματική διαδικασία.
Ένταση στη δικαστική αίθουσα
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 33χρονος επικαλέστηκε διπολική συναισθηματική διαταραχή, την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του έχει προκαλέσει το ίδιο το θύμα. Ανέφερε επίσης ότι έχει 67% αναπηρία.
Η έδρα, με περίσσια ψυχραιμία και υπομονή, επιχείρησε να τον ενημερώσει για τα δικαιώματά του, ωστόσο ο κατηγορούμενος φαινόταν να επιδιώκει να δημιουργήσει εντυπώσεις. Προσποιήθηκε επιληπτική κρίση, καθισμένος στο εδώλιο, έκανε νευρικές και σπασμωδικές κινήσεις, αναπνέοντας βαριά. Στο αποκορύφωμα της χειριστικής συμπεριφοράς του, κατέρρευσε στο δάπεδο του δικαστηρίου, προσποιούμενος επιληπτική κρίση.
Αστυνομικοί τον μετέφεραν στον προθάλαμο της αίθουσας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, προκειμένου να επανέλθει η τάξη και να συνεχιστεί το έργο της δικαιοσύνης.
Αναβολή της δίκης
Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προσέλθει η βασική μάρτυρας. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει κρατούμενος στο κρατητήριο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.
ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper
