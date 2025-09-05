Με ανεβασμένους ρυθμούς και πολυμορφία συνεχίζεται η πολιτική δραστηριότητα της ΤΕ Τρικάλων του ΚΚΕ το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα τις επόμενες μέρες προγραμματίζονται:

Πολιτικές Εκδηλώσεις –συζητήσεις:

●● την Κυριακή 7 Σεπτέμβρη, εκδήλωση –συζήτηση στον Πλάτανο με θέμα το γιγάντιο φωτοβολταϊκό πάρκο –επιχειρηματικών συμφερόντων που «σχεδιαζεται στα Αντιχάσια».

Οι ΚΟΒ των Δημοτικών Ενοτήτων Παραληθαίων & Παλιοκάστρου του απευθύνονται στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καθώς & εκπροσώπους των μαζικών φορέων, για να συζητήσουν πως:

«Η επέλαση των επιχειρηματικών ομίλων που επενδύουν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην περιοχή μας – με το γιγάντιο φωτοβολταϊκό πάρκο- σημαίνει ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια για το λαό, & καταστροφή αγροτικής γης και του περιβάλλοντος για τα κέρδη λίγων.»

Κυριακή 7 Σεπτέμβρη ώρα 7:30 μμ, στο Κατάστημα «Νημά»

Θα μιλήσουν: • ο Γιώργος Καΐκης, μέλος της Επιτροπ. Περιοχής Θεσσαλίας ΚΚΕ & επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο δήμο Τρικκαίων

ο Βάιος Τάσιος, δημοτικός σύμβουλος Τρικκαίων

Θα υπάρξει η δυνατότητα παρεμβάσεων από τους εκπροσώπους φορέων και τους πολίτες

●● την Κυριακή 7 Σεπτέμβρη , εκδήλωση –συζήτηση στη Φαρκαδόνα με θέμα ΅2 χρόνια μετά τον DANIEL, ο αγώνας για να παραμείνουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια συνεχίζεται»

Κυριακή 7 Σεπτέμβρη

ώρα 7:30 μμ, στο café Centro-στην πλατεία της Φαρκαδόνας

Θα μιλήσει : ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος,

γραμματέας της ΤΕ Τρικάλων του ΚΚΕ &

●● στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στα Τρίκαλα για την επιτυχία των κεντρικών εκδηλώσεων του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, που θα πραγματοποιηθούν στο γνώριμο χώρο του Πάρκου Ματσόπουλου την Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτέμβρη

με κεντρική πολιτική συγκέντρωση το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη και ομιλητή

το Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Στο Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν, επίσης, αρκετές συζητήσεις στα θεματικά περίπτερα που θα υπάρχουν στο χώρο, καθώς και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με αφιέρωμα στα 100 Χρόνια Μίκη Θεοδωράκη από καταξιωμένους Τρικαλινούς Μουσικούς , με stand up comedy από το Χριστόφορο Ζαραλίκο και συναυλίες από το δημοφιλές νεανικό συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί», καθώς και την γνωστή σε όλους Ελεωνόρα Ζουγανέλη.