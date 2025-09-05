Σαν βγαλμένη από καρτ ποστάλ, κρυμμένη σε μία στενή κοιλάδα της ιταλικής υπαίθρου βρίσκεται μία φυσική πισίνα, η Mole di Narni, στην επαρχία Terni (Ούμπρια).

Ελάχιστα γνωστή στον μαζικό τουρισμό, σε μία γωνιά λαξευμένη στοv βράχο, με τα νερά της να αλλάζουν τις αποχρώσεις τους από έντονο πράσινο μέχρι το καθαρό τιρκουάζ, ανάλογα με το φως της ημέρας, εντυπωσιάζει τους επισκέπτες της.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο γίνεται όλο και πιο δημοφιλής χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες για το πώς πραγματικά λειτουργεί, ούτε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για μία απολαυστική εμπειρία χωρίς εκπλήξεις.

Πρέπει να είστε οργανωμένοι: η είσοδος δεν είναι πλέον δωρεάν όπως παλιά και κοστίζει μεταξύ 5 και 8 ευρώ, ενώ συνιστάται η ηλεκτρονική κράτηση. Ο χώρος στάθμευσης, για τον οποίο πρέπει να πληρώσετε, κοστίζει περίπου 5€ και δεν είναι τεράστιος, οπότε αξίζει να φτάσετε νωρίς.

Ο χώρος δεν είναι τεράστιος και οι υπεύθυνοι έχουν ορίσει βάρδιες εισόδου, ώστε να μην δημιουργείται χάος. Μην περιμένετε υπηρεσίες εγκατάστασης: υπάρχει ένα περίπτερο για να πιείτε ένα ποτό ή κάτι να φάτε, μερικές ξαπλώστρες για να ξεκουραστείτε, αλλά όχι ναυαγοσώστης. Η ασφάλεια εξασφαλίζεται μόνο με περιοδικούς ελέγχους σχετικά με την απελευθέρωση νερού από το φράγμα, η οποία μπορεί να προκαλέσει ξαφνική άνοδο της στάθμης του ποταμού.

Η είσοδος και η έξοδος από το νερό απαιτεί επίσης κάποια προσοχή: οι πέτρες είναι ολισθηρές και το ρεύμα είναι ισχυρό σε ορισμένα τμήματα. Δεν είναι ό,τι καλύτερο για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με ένα τόσο “πραγματικό” φυσικό περιβάλλον.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/travel/story/1662731/i-pio-entyposiaki-fysiki-pisina-ston-kosmo-ena-magiko-meros-pou-ligoi-gnorizoun