Ο PG1211+143 ζυγίζει περίπου 146 εκατομμύρια ήλιους και απέχει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια έτη φωτός από εμάς. Οι αστρονόμοι παρατήρησαν τη μαύρη τρύπα για πέντε ημέρες χρησιμοποιώντας το παρατηρητήριο ακτίνων-Χ XMM-Newton της ESA. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρατήρησης, παρατήρησαν κάτι σπάνιο.

Η αδηφάγος μαύρη τρύπα έχει τραβήξει στο δίσκο προσαύξησής της μια μάζα περίπου δέκα φορές η Γη.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι επιστήμονες παρατήρησαν μια τεράστια έκρηξη υλικού στην ίδια περιοχή που έφτασε περίπου στο 27% της ταχύτητας του φωτός.

Ακόμα και οι μαύρες τρύπες μπορούν να κάνουν «εμετό»

Οι ειδικοί λένε ότι η ακραία βαρύτητα θέρμανε το υλικό σε αρκετά εκατομμύρια βαθμούς και η ενέργεια που απελευθερώθηκε το “εκτόξευσε” μακριά από τη μαύρη τρύπα.

Με άλλα λόγια, η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα έκανε «εμετό» ακριβώς μπροστά στα μάτια των αστρονόμων. Αυτό συμβαίνει κανονικά στους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες, αλλά με πολύ μικρότερη ταχύτητα (περίπου το ένα δέκατο της ταχύτητας του φωτός).