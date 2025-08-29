Σήμερα στη Βιβλιοθήκη, ταξιδέψαμε νοερά στην Ελλάδα μιας άλλης εποχής, με αφορμή την εκπαιδευτική δράση “Στη βιβλιοθήκη όλα είναι ζωγραφιστά”, στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή ζωγραφική και να γνωρίσουν πτυχές της καθημερινής ζωής, της παράδοσης, του πολιτισμού και της ιστορίας του ελληνικού λαού, μέσα από τα έργα του σπουδαίου ζωγράφου, Θεόφιλου Χατζημιχαήλ.

Μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, το οποίο λειτούργησε ως γέφυρα επικοινωνίας και δημιουργίας, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, την ομαδικότητα και τη χαρά της μάθησης, τα παιδιά καλλιέργησαν τη συνεργασία και ανέπτυξαν τρόπους έκφρασης των σκέψεων και των συναισθημάτων.

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Λήξης της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας.