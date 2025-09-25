Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις χαιρετίζουν την μεγαλειώδη συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Θεσσαλονίκη. Χαιρετίζουμε τους μαχητές αγωνιστές, άνδρες και γυναίκες που παρά την ηλικία τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν δίστασαν να κάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέρα και νύχτα για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ΣΕΑ και να δώσουν το παρόν τους κατά χιλιάδες στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης διεκδικώντας με το κεφάλι ψηλά τα δίκαια αιτήματά τους.

Η συγκέντρωση αυτή αποτελεί παρακαταθήκη για τους επερχόμενους αγώνες μας για τα μέτρα που συνεχίζονται και μας οδηγούν στην φτώχεια και την ανέχεια, αφού η κυβέρνηση, με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ, έδειξε για μια ακόμα φορά το πραγματικό αντισυνταξιουχικό αντεργατικό -αντιλαϊκό της πρόσωπο.

Η ΣΕΑ, για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, έχει να δηλώσει ότι πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κοροϊδία και εμπαιγμό απέναντι στους απόμαχους της δουλειάς όταν μάλιστα προσπαθεί αυτή την κοροϊδία «του τίποτα» να την εμφανίσει ως επίτευγμα παροχών. Όταν μετά από 15 χρόνια αρπαγών των συντάξεών μας κύριων και επικουρικών συντάξεις, της 13 ης και 14 ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της προσωπικής διαφοράς, της εισφοράς αλληλεγγύης, και πολλών άλλων, όταν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν 15 χρόνια να πάρουν αύξηση, όταν η ακρίβεια σάρωσε και σαρώνει τις πενιχρές συντάξεις, να μας λέει ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί μετά από δύο χρόνια θα καταργήσει την προσωπική διαφορά, δηλαδή ουσιαστικά μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων αυτά τα χρόνια πάλι δεν θα πάρει δεκάρα ή κάποια ψίχουλα. Αλλά ποιος έχασε την ντροπή να την βρουν αυτοί;

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες τα πράγματα είναι καθαρά, οι αντιλαϊκές αντεργατικές πολιτικές συνεχίζονται και θα συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση από τα αφεντικά των κυβερνήσεων, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τώρα την πολεμική οικονομία που για αυτή βρίσκουν δισεκατομμύρια. Θα συνεχίζονται αν δεν τους βάλουμε φραγμό.

Ο θυμός, η αγανάκτηση που δίκαια μας διακατέχει, να εκφρασθεί τώρα με την μαζικότερη συμμετοχή μας στους επικείμενους αγώνες από κοινού με το εργατικό κίνημα, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας που τους επιφυλάσσουν χειρότερη ζωή με 13ώρη εργασία, αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Δηλαδή δουλειά μέχρι τα βαθειά γεράματα. Να μην τους το επιτρέψουμε.

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων την 1η Οκτώβρη τυγχάνει την ίδια ημερομηνία με την Παγκόσμια μέρα των συνταξιούχων σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη σε όλους και σας καλούμε να πάρετε μαζικά μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν. Στα Τρίκαλα Πλατεία Ρήγα Φεραίου 10 π.μ και στην Καλαμπάκα Κεντρική Πλατεία 10 π.μ. Με συναδελφικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς.