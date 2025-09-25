Η ανησυχία κορυφώνεται στους κτηνοτρόφους της χώρας μετά τη ραγδαία εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων, με τις αρχές να εξετάζουν το σενάριο επιβολής περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση ζώων και προϊόντων.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιολογούν την εξέλιξη της κατάστασης, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται και το «lockdown» στην κτηνοτροφία.

Ένα γενικευμένο lockdown θα προκαλούσε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη γαλακτοβιομηχανία και τα τυροκομεία μέχρι την αγορά κρέατος και τις εξαγωγές

Ένα τέτοιο «lockdown» στην κτηνοτροφία, όπως προειδοποιούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, θα επιδεινώσει την ήδη οικονομική ασφυξία που ζουν, ενώ αναμένεται να έχει βαρύ οικονομικό αποτύπωμα σε έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται από τις ζωονόσους τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και από το υψηλό κόστος παραγωγής και τις πιέσεις της αγοράς.

Για πολλούς κτηνοτρόφους, το ενδεχόμενο lockdown δεν σημαίνει μόνο απώλεια ζώων, αλλά και το τέλος μιας επαγγελματικής δραστηριότητας που στηρίζει ολόκληρες τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με εκπροσώπους των κτηνοτροφικών οργανώσεων, ένα γενικευμένο lockdown θα προκαλούσε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη γαλακτοβιομηχανία και τα τυροκομεία μέχρι την αγορά κρέατος και τις εξαγωγές.

Σε εξέλιξη το σχέδιο δράσης

Από τις 22 Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο δράσης των 10 ημερών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και το οποίο περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Την ίδια στιγμή σε διάφορες περιοχές σε βασικές οδούς έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν σταθμοί απολύμανσης, όπου συνεργεία προχωρούν σε απολυμάνσεις σε αυτοκίνητα μεταφοράς ζώντων ζώων (όταν επιτρέπεται η μεταφορά με βάση τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα), γάλακτος και ζωοτροφών και εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης.

Κλιμάκια κτηνιατρικών υπηρεσιών πραγματοποιούν ελέγχους στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί ύποπτα περιστατικά, ενώ βρίσκονται σε ετοιμότητα για πιθανές μαζικές θανατώσεις κοπαδιών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων υπολογίζουν ότι ο αριθμός με τις θανατώσεις αιγοπροβάτων έχει ξεπεράσει τις 300.000.

Μετρούν απώλειες

Η ευλογιά, αν και δεν απειλεί τη δημόσια υγεία, έχει οδηγήσει σε μαζικές θανατώσεις κοπαδιών και σε απώλεια παραγωγής κρέατος και γάλακτος. Αυτό σημαίνει σοβαρά πλήγματα στο εισόδημα χιλιάδων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν μπροστά τους τον κίνδυνο να χάσουν όχι μόνο τα ζώα αλλά και τη δυνατότητα να καλύψουν τα καθημερινά τους έξοδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις κτηνιατρικές αρχές, οι θανατώσεις ζώων έχουν ξεπεράσει περίπου τις 275.000, ενώ οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων υπολογίζουν ότι ο αριθμός αυτός, έχει φτάσει περί τις 300.000.

Μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λάρισα και ακολουθεί η Αχαΐα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα, ενώ «καθαρές» περιοχές φαίνεται να παραμένουν η Ήπειρος, η Κρήτη και η Δυτική Μακεδονία.

Να σημειωθεί, ότι στη Θεσσαλία, κύρια κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα (γάλα, τυροκομικά, φέτα), έχει πληγεί από διαδοχικές επιζωοτίες (πανώλη και ευλογιά προβάτων), σύμφωνα με στοιχεία της Περιφέρειας, έχουν θανατωθεί άνω των 145.000 αιγοπροβάτων.

«Μονόδρομος οι εμβολιασμοί»

Να σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων τους και να προχωρήσει ο εμβολιασμός, ως η μόνη λύση για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της ευλογιάς προβάτων, ζητούν από κοινού η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου, οι εκμεταλλεύσεις που έχουν προσβληθεί από τη ζωονόσο φτάνουν τις 1.200 σε όλη την Ελλάδα και οι θανατώσεις ζώων ξεπερνούν τις 300.000, αντιστοιχώντας στο 10% του πραγματικού αριθμού αιγοπροβάτων που διαθέτει η χώρα.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν επίσης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να τους ενημερώσει επίσημα για τις επιπτώσεις που θα έχει το εμβόλιο στην εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και τους παρουσιάσει στοιχεία γιατί δεν πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό.

Πάντως, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την παρουσία του στο συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, συναντήθηκε με τον επίτροπο Oliver Varhelyi, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν την υγεία και την ευζωία των ζώων. «Τονίσαμε ότι οι αποφάσεις οφείλουν να στηρίζονται σε πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση και συμφωνήσαμε στη σημασία ενίσχυσης της επιτήρησης, της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης των νόσων με όλα τα αναγκαία μέτρα», επισημαίνει ο κ. Τσιάρας.

Παρόλα αυτά ο κ. Τσιάρας σε δηλώσεις του επανέλαβε ότι σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, προς το παρόν δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση, ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στη θωράκιση της παραγωγής.

