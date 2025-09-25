Η Οίτη βρίσκεται στα όρια της Φθιώτιδας και της Φωκίδας και η ψηλότερη κορυφή της είναι ο Πύργος (2.152 μ.). Η εικόνα του βουνού από τη βόρεια πλευρά, όπου το βουνό καταλήγει στην κοιλάδα του Σπερχειού, εντυπωσιάζει με τις απότομες πλαγιές του και τους κατακόρυφους βράχους που δημιουργούν εντυπωσιακούς καταρράκτες. Η δημιουργία τους είναι αποτέλεσμα ρηγμάτων και βίαιων μεταβολών, που συντελέστηκαν στην κοιλάδα με την πάροδο του χρόνου.

Το μισό περίπου της έκτασης του βουνού χαρακτηρίστηκε Εθνικός Δρυμός από το 1966, με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς του και τη διαφύλαξη των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών. Η πλούσια χλωρίδα, αποτέλεσμα τόσο της σύστασης των πετρωμάτων, όσο και των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών, δίνει ιδιαίτερη αξία στον χαρακτήρα του βουνού, που θεωρείται ένα από τα αγαπημένα των φυσιολατρών, των πεζοπόρων, των ορειβατών και των ποδηλατών. Η μικρή αλπική λίμνη, που βρίσκεται στην καρδιά του δρυμού στο οροπέδιο Λιβαδιές, κοντά στο ορεινό καταφύγιο του Ε.Ο.Σ αποτελεί και το πιο χαρακτηριστικό σημείο του. Λίγο πιο ψηλά δεσπόζει η κορυφή Γρεβενό (2.117 μ.).

Ο ορεινός όγκος της Οίτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και τμήμα του ορεινού συγκροτήματος των βουνών της Στερεάς, τόσο γεωμορφολογικά όσο και ιστορικά. Είναι πολύ στενή η σχέση, που συνδέει την άγρια ζωή στην ευρύτερη περιοχή του συγκροτήματος, που αποτελείται από τα Βαρδούσια, τη Γκιώνα, την Οίτη, το Καλλίδρομο ακόμα και τον Παρνασσό και βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με την οροσειρά της Πίνδου.

Το επικρατέστερο πέτρωμα είναι ο ασβεστόλιθος και για αυτό η περιοχή είναι διάσπαρτη από καρστικούς σχηματισμούς. Χαρακτηριστική είναι η σπήλαιο-εκκλησία της Αγίας Ιερουσαλήμ κοντά στην Υπάτη. Ανατολικότερα, κοντά στα Λουτρά Υπάτης και τις Μεξιάτες, βρίσκεται η Φουρνοσπηλιά, με ενδείξεις χρήσης από την νεολιθική εποχή ακόμη και σαν ιερό. Στις Αγιοσπηλιές πάνω από τις Μεξιάτες και στις Γραμμένες Σπηλιές, πάνω από τις Κομποτάδες διασώζονται αγιογραφίες, που επιβεβαιώνουν τη χρήση τους ως καταφύγια μοναχών (ασκηταριά) σε παλιότερες εποχές.

Πολύ κοντά στην Υπάτη, στην περιοχή του Ξεριά, βρίσκεται και το βάραθρο της Ανεμότρυπας, γνωστό άντρο μαγείας με συνεχή χρήση μαγικών τελετών για τουλάχιστον 2.500 έτη.

Ανατολικά βρίσκεται το φαράγγι του ποταμού Ασωπού, που είναι το φυσικό όριο μεταξύ Οίτης και Καλλιδρόμου, η διάσχιση του οποίου, κάθε φθινόπωρο, αποτελεί αφορμή για συνάντηση ορειβατών και φυσιολατρών.

Δυτικά, το όριο είναι ο αρχαίος ποταμός Ίναχος (σημερινή Βίστριζα), που χωρίζει την Οίτη από τα Βαρδούσια. Τα άφθονα νερά του κινούσαν παλιότερα πολλούς νερόμυλους και μαντάνια.

Στη νότια πλευρά, το τοπίο γίνεται πιο ήπιο και οι γραμμές πιο ομαλές. Ο Βοιωτικός Κηφισός, φυσικό όριο με τη Γκιώνα και ο Μόρνος, φυσικό όριο με τα Βαρδούσια, ορίζουν την περιοχή του βουνού με τα απέραντα ελατοδάση. Στο οροπέδιο της Καταβόθρας, νοτιοδυτικά του Δρυμού, βρίσκεται, αφενός μεν το ομώνυμο σπηλαιοβάραθρο, αφετέρου τα ερείπια της Πυράς, ενός σημαντικού ιερού της αρχαιότητας, αφιερωμένου στον Ηρακλή.

Χαμηλότερα, σημαντικό στοιχείο για την περιοχή, αποτελεί το Μοναστήρι του Αγάθωνα, που κτίστηκε τον 14ο μ.χ. αιώνα και εξελίχτηκε σε πόλο έλξης πολλών προσκυνητών, από την εμπνευσμένη και δημιουργική δράση του πατέρα Γερμανού, του γνωστού καπετάν-Ανυπόμονου της Αντίστασης.

Για την πρόσφατη ανάβασή μας στην κορυφή Πύργος της Οίτης, διαλέξαμε το μονοπάτι που ξεκινά πάνω από το Νεοχώρι (υψ. 1360 μ.) ακολουθώντας τον νεραύλακα που τροφοδοτεί το χωριό. Πανέμορφη πορεία κατά μήκος του παραδοσιακού «μονοπατιού των τσομπάνηδων» (σημαδεύεται με μια γκλίτσα) μέσα σε πυκνό ελατόδασος μέχρι το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στα 1650 μ. Από εδώ ξεκινούν τα αλπικά λιβάδια του βουνού που αυτή την εποχή καλύπτονται με ψηλό κίτρινο χορτάρι.

Ένας συνδυασμός χωματόδρομων και μονοπατιών μας οδηγεί στην κορυφή μετά από 3 περίπου ώρες συνολικής πορείας. Βρισκόμαστε απέναντι από τα πανύψηλα βουνά της Γκιώνας και των Βαρδουσίων οι αιχμηρές κορυφές των οποίων αγγίζουν τα σύννεφα. Ανατολικότερα διακρίνονται τα γαλανά νερά του Μαλιακού κόλπου στο κορύφωμα μιας υπέροχης φθινοπωρινής μέρας.

Πηγή πληροφοριών https://www.lamia.gr/, https://www.naturagraeca.com

