Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ για τη σεζόν 2025-2026 ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, με αντίπαλο την ομάδα της Δάφνης και τελικό σκορ 92-82.

Παρά την ήττα, το παιχνίδι αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία και την απαρχή μιας απαιτητικής χρονιάς. Κάθε παιχνίδι είναι μια ευκαιρία να γινόμαστε καλύτεροι και πιο δυνατοί.

Η ομάδα στρέφει πλέον το βλέμμα στο πρωτάθλημα, με στόχο να παρουσιαστεί πιο έτοιμη, ανταγωνιστική και αποφασισμένη. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε…