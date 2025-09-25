Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ για τη σεζόν 2025-2026 ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, με αντίπαλο την ομάδα της Δάφνης και τελικό σκορ 92-82.
Παρά την ήττα, το παιχνίδι αποτέλεσε πολύτιμη εμπειρία και την απαρχή μιας απαιτητικής χρονιάς. Κάθε παιχνίδι είναι μια ευκαιρία να γινόμαστε καλύτεροι και πιο δυνατοί.
Η ομάδα στρέφει πλέον το βλέμμα στο πρωτάθλημα, με στόχο να παρουσιαστεί πιο έτοιμη, ανταγωνιστική και αποφασισμένη. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε…
