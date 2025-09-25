Mετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων φάσεων του εξ αποστάσεως (μεικτού) προγράμματος επιμόρφωσης τα σχολικά έτη 2023-24 και 2024-25, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνδιοργανώνει με μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος «Ενδοσχολική Βία & Σχολική Διαμεσολάβηση» την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γίνει μια πρώτη αποτίμηση του προγράμματος με στόχο να συμμετέχουν περισσότερα σχολεία με την κατάλληλη υποστήριξη από το σχολικό έτος 2025-26, να επιβραβεύσουμε τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που ήδη το υλοποίησαν το σχολικό έτος 2024-25 καθώς και τους/τις συνεργάτες και συνεργάτριες του προγράμματος (επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και εισηγητές/τριες).

Το πρόγραμμα «Ενδοσχολική Βία & Σχολική Διαμεσολάβηση» αποτελεί ένα πρωτοποριακό βήμα στην ενίσχυση της σχολικής διαμεσολάβησης, θέτοντας τις βάσεις για ένα ασφαλές και συνεργατικό σχολικό περιβάλλον. Μέσα από τη συστηματική εκπαίδευση και τη στοχευμένη υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα.

Το πρόγραμμα δε στοχεύει απλώς στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας και ενδοσχολικών συγκρούσεων, αλλά και στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς μαθητών/τριών που θα μπορούν να λειτουργούν ως ενεργοί πολίτες, με υπευθυνότητα και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Η επιτυχία του προγράμματος επιβραβεύτηκε με το 1ο Βραβείο «GOLD» στα Education Leaders Awards 2025, στην κατηγορία Online & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, που αποτελεί μια ξεχωριστή διάκριση που αναγνωρίζει την εξαιρετική ποιότητα και καινοτομία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού. Στην περίπτωση του προγράμματος «Ενδοσχολική Βία και Σχολική Διαμεσολάβηση», το βραβείο επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα και τη σημαντική κοινωνική αξία της παρέμβασης, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και διαχείριση της ενδοσχολικής βίας με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια εποχή όπου το φαινόμενο της σχολικής βίας απασχολεί ολοένα και περισσότερο τις σχολικές κοινότητες και την εκπαιδευτική πολιτική, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καινοτόμες και ουσιαστικές λύσεις.

Το πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης υλοποιήθηκε χάρη σε μια πολύτιμη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών φορέων και εκπαιδευτικών της περιοχής μας. Σημαντική ήταν η συμβολή του Εργαστηρίου ΜΕ.Κ.ΘΕ.ΜΕ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Θεόδωρου Θάνου καθώς και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συμβουλευτική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Ι. Ρούση.

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση και η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στην πολύτιμη συνεργασία της επιστημονικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, μαζί με τον Επόπτη Ποιότητας κ. Γεώργιο Λαπούση, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κ. Αγαθοκλής Αζέλης, κ. Δημήτρης Θεοχάρης, κα Γεωργία-Κωνσταντία Καραγιάννη, κα Δήμητρα Παπανδρέου και οι εκπαιδευτικοί κα Δήμητρα Βαργιάμη και κα Δέσποινα Καραμπατζάκη. Σημαντική ήταν η συμβολή των εισηγητών και εισηγητριών, όπως οι κ.κ. Απόστολος Μπάρλος, Βάσω Γώγου, Δήμητρα Β. Μουσιώλη, Δήμητρα Βαργιάμη, Δέσποινα Καραμπατζάκη, Άννα Γιαννάτου, Άννα Μπαφίτη και Μαρία Κωτσέλη. Την τεχνική υποστήριξη παρείχε ο κ. Δημήτρης Γεωργολιός, ενώ την οργανωτική υποστήριξη ανέλαβαν αρχικά οι κ.κ. Λεωνίδας Μποντίλας και Νικόλαος Παπακωνσταντίνου και στη συνέχεια οι κ.κ Σωτήρης Ρούβαλης και Iωάννης Ζάντζος.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18:00-18:15

Προσέλευση.

18:15-18:30

Θεατρικό δρώμενο από μαθητές/τριες: «Ομάδα φιλίας διαμεσολάβησης. Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας στο σχολείο μου», με τη συμμετοχή μαθητών-τριών.

18:30-18:45

Παρουσίαση του μεικτού προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας στα σχολεία και μελλοντικά σχέδια-προτάσεις, από τον Διευθυντή Δ.Ε. Τρικάλων κ. Αλέξανδρο Καπανιάρη.

18:45 -19:00

Προβολή δράσεων των ομάδων διαμεσολάβησης (video).

19:00-19:15

Σκέψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών και μαθητών-τριών που εφαρμόζουν το πρόγραμμα της Σχολικής Διαμεσολάβησης στα σχολεία τους.

19:15-19:25

Απονομή αναμνηστικών πλακετών σε όσους συνέβαλαν στο πρόγραμμα: «Ενδοσχολική Βία και Σχολική Διαμεσολάβηση», το σχολικό έτος 2024-2025 που βραβεύτηκε με το 1ο Βραβείο «GOLD» στα Education Leaders Awards 2025, στην κατηγορία Online & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

19:25-19:30

Χορευτικό από ομάδα μαθητών/τριών του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων.

19:30

Από την ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Παρουσίαση των ζωγραφικών συνθέσεων μαθητών /τριών.

19:30

Κλείσιμο – Επόμενες Δράσεις

Συντονισμός-Παρουσίαση: Βέρα Καρακούση, Δημήτρης Κουρέλης, Έλενα Γκαρνάρα, Γιώργος Παπαγιανόπουλος (3ο ΓΕΛ Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης)