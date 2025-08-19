Σε προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και οχημάτων, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις και χιονοπτώσεις, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύοντας άλλους 3 Δήμους της Θεσσαλίας με έργα και δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για τους Δήμους Ελασσόνας-Ρήγα Φεραίου-Φαρκαδόνας, ενώ είχε προηγηθεί με άλλη ένταξη η ενίσχυση άλλων 8 δήμων της Θεσσαλίας με χρήσιμο εξοπλισμό.

Οι νέες εντάξεις προμηθειών που υπέγραψε ο περιφερειάρχης κ. Δ. Κουρέτας είναι ύψους 950.000 ευρώ και οι δήμοι θα προχωρήσουν στην απόκτηση εξοπλισμού πολιτικής προστασίας από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και την Προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Ελασσόνας συγκροτείται από εννέα Δημοτικές Ενότητες και 60 οικισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021, ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 25.459 κατοίκους, ενώ η έκτασή του ανέρχεται σε 1.568,14 τ. χλμ. Ο Δήμος χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο, αφού στο μεγαλύτερο ποσοστό (78%) η έκτασή του είναι ορεινή (38%) και ημιορεινή (40%), ενώ λίγες μόνο εκτάσεις είναι πεδινές (22%). Για τον λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη για εκχιονιστικά οχήματα και εξοπλισμό αφού πολλοί οικισμοί και αγροτικοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι κατά την διάρκεια του χειμώνα λόγω χιονόπτωσης. Λόγω της κλιματικής αλλαγής η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων είναι συχνότερη. Κατά συνέπεια κατά την διάρκεια ων θερινών μηνών εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές και κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, μικρού προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση/περιορισμό των επιπτώσεων των σχετιζόμενων με το κλίμα.

Με 400.000 ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ένα ημιφορτηγό με πυροσβεστικό εξοπλισμό, ένα ημιφορτηγό με εκχιονιστικό εξοπλισμό, ένα υδροφόρο όχημα με εξοπλισμό πυρόσβεσης & πλυστικού και ένα βοηθητικό όχημα πολιτικής προστασίας τύπου SUV 4X4

Στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου προβλέπεται προμήθεια οχημάτων πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα δύο οχημάτων τύπου pick up με διπλή καμπίνα, τριών οχημάτων τύπου pick up με μιάμιση καμπίνα, δύο λεπίδες εκχιονισμού, δύο αλατοδιανομείς, μία υδροφόρα με πυροσβεστικό συγκρότημα. Το κόστος ανέρχεται σε 299.956,00 ευρώ και το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στον Δήμο Φαρκαδόνα

Η προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Φαρκαδόνας περιλαμβάνει έναν ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ, που είναι καινούργιος, και θα παραδοθεί έτοιμος για λειτουργία. Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου από τον

προμηθευτή. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο, με έξοδα του Aναδόχου. To παραδοτέο της πράξης είναι η προμήθεια ενός απολύτως καινούργιου, αμεταχείριστου & πρόσφατης κατασκευής

διαμορφωτή γαιών (grader). Το προς προμήθεια μηχάνημα προορίζεται για εργασίες άμεσης και έμμεσης πρόληψης πυρκαγιάς και για εκχιονισμούς οδών.

Ο Δ. Κουρέτας

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα «οι επενδύσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της ετοιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των Δήμων απέναντι σε φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα και αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του στόλου και του εξοπλισμού πολιτικής προστασίας, οι Δήμοι βελτιώνουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε κρίσεις, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες και ευάλωτες περιοχές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική αλλαγή».