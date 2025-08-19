Σε φιάσκο κατέληξε η προσπάθεια απόδρασης ενός 41χρονου κρατούμενου από τις φυλακές Κασσαβέτειας το περασμένο Σάββατο, με την ελευθερία του να περιορίζεται σε μόλις μία ώρα, την οποία πέρασε κρυμμένος σε χωράφι.

Ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο των αγροτικών εργασιών για να απομακρυνθεί από το σωφρονιστικό κατάστημα, ωστόσο η φυγή του δεν διήρκεσε πολύ. Εντοπίστηκε σύντομα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν πίσω. Σύμφωνα με την κατάθεση ενός εκ των υπαλλήλων, μάλιστα, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, ο κρατούμενος έπεσε μέσα σε ρέμα.

Χθες, στο Αυτόφωρο, ο 41χρονος ισχυρίστηκε πως δεν επρόκειτο για συνειδητή απόδραση, αλλά για μια παρορμητική κίνηση. Όπως είπε, ήθελε απλώς να απομακρυνθεί για λίγο από το περιβάλλον της φυλακής, να κάνει ένα τσιγάρο και να «ξεσκάσει», καθώς είχε ενημερωθεί για οικογενειακό πρόβλημα που τον πίεζε ψυχολογικά. Η συνήγορός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση, αίτημα που απορρίφθηκε.

Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών. Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα.

