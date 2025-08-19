Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, στον ιστορικό και περικαλλή Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, τελέστηκε Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών όπου προσήλθαν να τιμήσουν την Παναγία μας να ασπαστούν και να λάβουν την ευλογία του ιερού λειψάνου του Αγίου Δημητρίου του εκ Σαμαρίνης που προσκόμισε στον ναό κατόπιν σεπτής ευλογίας και αδείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης κ Χρυσοστόμου, ο Αρχιμανδρίτης Ευάγγελος Κατσάρας. Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο ιερέας του ναού π. Αναστάσιος Γκαβοτζήμας ο οποίος με γλαφυρό και θεολογικά εμπεριστατωμένο λόγο μίλησε για τον Άγιο Νεομάρτυρα Δημήτριο που μαρτύρησε με σκληρό τρόπο στις 18 Αυγούστου του 1808.

Τους ύμνους απέδωσαν οι πρωτοψάλτες και μέλη του Σωματείου Ιεροψαλτών Τρικάλων κ. Γρηγόριος Κορκακακης, Πέτρος Ζησόπουλος και Κωνσταντίνος Τεντολούρης.

Η συμμετοχή των πιστών ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και αποτέλεσε μια ευκαιρία να αναδειχθεί για άλλη μια φορά η αξία της ιστορίας της πατρίδας μας και η ευλάβεια του λαού προς την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους όπως δήλωσε ο π. Ευάγγελος Κατσαρός.