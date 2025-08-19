Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, στον ιστορικό και περικαλλή Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, τελέστηκε Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών όπου προσήλθαν να τιμήσουν την Παναγία μας να ασπαστούν και να λάβουν την ευλογία του ιερού λειψάνου του Αγίου Δημητρίου του εκ Σαμαρίνης που προσκόμισε στον ναό κατόπιν σεπτής ευλογίας και αδείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης κ Χρυσοστόμου, ο Αρχιμανδρίτης Ευάγγελος Κατσάρας. Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο ιερέας του ναού π. Αναστάσιος Γκαβοτζήμας ο οποίος με γλαφυρό και θεολογικά εμπεριστατωμένο λόγο μίλησε για τον Άγιο Νεομάρτυρα Δημήτριο που μαρτύρησε με σκληρό τρόπο στις 18 Αυγούστου του 1808.
