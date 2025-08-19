Το Υπουργείο προχωράει στη στελέχωση των Σχολείων με 10.000 μόνιμους Εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα:

8.823 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε Μουσικά Σχολεία.

993 μόνιμοι διορισμοί μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

“Η συνεπής και διαρκής ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με μόνιμο προσωπικό αποτελεί κεντρική κυβερνητική πολιτική.

Υπηρετεί τη δέσμευσή μας για αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς διασφαλίζει τη στελέχωση των σχολείων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς” αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας..

Έχει ήδη αποσταλεί ενημερωτικό SMS στους νεοδιόριστους.

Για αναλυτική ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου: 👉 www.minedu.gov.gr