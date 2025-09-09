Οι εγγραφές για το νέο Σχ. Έτος 2025-2026, για όλα τα τμήματατης Mουσικής Σχολής αρχίζουν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και θα γίνονται στο τμήμα πρόνοιας και παιδείας του Δήμου Πύ-λης πλησίον του ΚΕΠ, καθημερινά, ώρες γραφείου και στα τηλέ-φωνα: 2434350324 & 6974930736.

MOYΣIKH ΣXOΛH ΔHMOY ΠYΛHΣ

Λειτουργούν τα τμήματα:

Πιάνου

Κιθάρας

Βιολιού

Ηλ. Κιθάρας

Μπουζουκιού

Ντράμς

Παραδοσιακών Κρουστών

Παραδοσιακού Κλαρίνου

Παραδοσιακού Βιολιού

Φλάουτο

Προπαιδείας

Παιδικής Χορωδίας

Οι εγγραφές αρχίζουν !!!

Έλα και συ να ζήσεις την υπέροχη εμπειρία της Μουσικής μαζί μας!!!