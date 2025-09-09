Σε ηλικία 72 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Καλογερομήτρος, επιχειρηματίας και πολιτικός μηχανικός που άφησε το αποτύπωμά του στην αναπτυξιακή πορεία των Τρικάλων.

Με σπουδές στη μηχανική, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην πόλη αμέσως μετά τα φοιτητικά του χρόνια. Επί σειρά ετών συνεργάστηκε με τον μηχανικό Κώστα Παπαστέργιο, ενώ τα τελευταία χρόνια στήριζε επαγγελματικά και προσωπικά την κόρη του, Φένια, επίσης μηχανικό.

Ο Δημήτρης Καλογερομήτρος είχε διατελέσει και Αντιπρόεδρος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Τρικάλων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η τοπική κοινωνία τον γνώρισε ως έναν άνθρωπο δραστήριο, φιλικό και ιδιαίτερα αγαπητό. Η απώλειά του προκαλεί συγκίνηση και αφήνει κενό στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή των Τρικάλων.

Το τελευταίο διάστημα είχε βιώσει και προσωπική απώλεια, καθώς πριν από έναν χρόνο πέθανε η σύζυγός του, Εύη.

Το αγγελτήριο της κηδείας του θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.