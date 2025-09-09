Η κεντρική πλατεία των Τρικάλων, η καρδιά της πόλης, άλλαξε πρόσωπο. Μετά από μήνες εργασιών και προσμονής, οι Τρικαλινοί αντικρίζουν πλέον έναν χώρο που φέρει τη σφραγίδα του σύγχρονου αστικού σχεδιασμού: σιντριβάνια, καθαρές γραμμές, ανοιχτές επιφάνειες και υδάτινα στοιχεία που δίνουν ζωντάνια και φυσικά ο αγαπημένος όλων Νικολάκης, το μπρούτζινο αγαλματένιο αγόρι.

Η νέα εικόνα, ωστόσο, δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Από τη μία πλευρά, οι υποστηρικτές μιλούν για έναν χώρο που αναβαθμίζει αισθητικά την πόλη, δίνει αέρα ευρωπαϊκής πρωτεύουσας και αναδεικνύει μια πιο μοντέρνα ταυτότητα. Το νερό σε συνδυασμό με τα φωτιστικά στοιχεία δημιουργεί μια αίσθηση δροσιάς και χαλάρωσης, ενώ η πλατεία γίνεται ξανά σημείο αναφοράς για οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες.

Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν οι αντιδράσεις. Κάποιοι κάνουν λόγο για έναν χώρο “ψυχρό”, με έλλειψη πρασίνου και σκιερών σημείων, που απομακρύνει από την παραδοσιακή φυσιογνωμία των Τρικάλων. Οι αναμνήσεις της παλιάς πλατείας συγκρίνονται αναπόφευκτα με τη νέα, δημιουργώντας μια αίσθηση νοσταλγίας αλλά και προβληματισμού.

Είτε κανείς στέκεται θετικά είτε αρνητικά απέναντι στο νέο πρόσωπο της πλατείας, ένα είναι βέβαιο: ο χώρος αυτός θα συνεχίσει να αποτελεί το «σταυροδρόμι» της πόλης, εκεί όπου χτυπά η καθημερινή της καρδιά. Το αν η ανάπλαση θα καταφέρει να αγκαλιαστεί από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, είναι κάτι που μόνο ο χρόνος θα δείξει.