Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στις Φυλακές Τρικάλων, όταν κρατούμενος φέρεται να κατάπιε ξυράφια, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των σωφρονιστικών αρχών και των υγειονομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γεγονός έγινε αντιληπτό από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ειδοποίησαν χωρίς καθυστέρηση το ΕΚΑΒ. Ο κρατούμενος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου προκλήθηκε αναστάτωση λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεύεται φρουρούμενος, με την υγεία του να παρακολουθείται στενά.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα πίσω από την πράξη του παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η Διεύθυνση των Φυλακών Τρικάλων έχει ήδη διατάξει εσωτερική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.