Τουρίστες καθώς φεύγουν από την Bent Pyramid στο Dahshur, περίπου 25 μίλια νότια του Καΐρου, Αίγυπτος (2011) – Μια διεθνής ερευνητική ομάδα πολιτιστικής κληρονομιάς λέει ότι οι επιστήμονες θα αρχίσουν να αναλύουν ραδιομυόνια, ή κοσμικά σωματίδια, που συλλέγονται από την αρχαία Bent Pyramid που χτίστηκε από τον Φαραώ Snefru

Στο εσωτερικό, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τάφο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο, αμφισβητώντας όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τις βασιλικές ταφές.

Κατά την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας στο Dahshur, μια τοποθεσία γνωστή για τις εμβληματικές Λυγισμένες και Κόκκινες Πυραμίδες, οι εργάτες, σκάβοντας στη γη, παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο: λεπτοκομμένα ασβεστολιθικά μπλοκ θαμμένα κάτω από την άμμο. Αυτό ήταν κάτι περισσότερο από απλά ερείπια – ήταν ένα σημάδι ότι κάτι σημαντικό βρισκόταν από κάτω.

Μία ομάδα αρχαιολόγων με επικεφαλής τον Βρετανό αιγυπτιολόγο, Δρ Chris Naunton, εστάλη στην περιοχή με εντολή του υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου.

Ο Δρ Naunton και η ομάδα του βρήκαν ένα πέρασμα που οδηγούσε σε έναν κεντρικό θάλαμο. Αλλά παρά την αναμονή του θησαυρού ή των αρχαίων αντικειμένων, αυτό που βρήκαν μέσα τους αιφνιδίασε. Ο τάφος, σφραγισμένος για σχεδόν 4.000 χρόνια, δεν ήταν τόσο παρθένος όσο ήλπιζαν. Ο θάλαμος ήταν σε αταξία, δείχνοντας σαφή σημάδια ότι είχε διαταραχθεί – αλλά δεν υπήρχε κανένα σημάδι αναγκαστικής εισόδου. Αυτή ήταν η πρώτη ανατροπή στην ιστορία.

Ένας τάφος διαταραγμένος – αλλά πώς;

Η σφραγίδα στον τάφο είχε σαφώς παραμείνει άθικτη, οπότε τέθηκε το ερώτημα: πώς είχε διαταραχθεί το περιεχόμενο; Οι αρχαιολόγοι σύντομα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν ήταν έργο σύγχρονων αρχαιοκάπηλων. Αντ ‘αυτού, φαινόταν ότι ο τάφος είχε λεηλατηθεί πολύ πριν σφραγιστεί για πάντα. Ο Δρ Naunton περιέγραψε τη σκηνή ως «αρχαία σκηνή εγκλήματος», υποδηλώνοντας ότι η λεηλασία μπορεί να συνέβη κατά τη διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας ταφής.

Αυτή είναι μια περίπλοκη ιδέα – ήταν μια εσωτερική δουλειά; Έκλεψαν από τον βασιλικό τάφο οι άνθρωποι στους οποίους είχε ανατεθεί η ταφή; Οι συνέπειες αυτής της ανακάλυψης εξακολουθούν να ξεδιπλώνονται, αλλά σίγουρα αμφισβητεί τις υποθέσεις σχετικά με τις αρχαίες αιγυπτιακές ταφικές πρακτικές.

Το μυστήριο της πριγκίπισσας Χατσεψούτ

Η πραγματική βόμβα ήρθε όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του ενοίκου του τάφου. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία σάρωσης, οι αρχαιολόγοι ήταν σε θέση να ανακατασκευάσουν κατεστραμμένα ιερογλυφικά σε ένα θόλο θόλου. Αποδείχθηκε ότι ο τάφος δεν ανήκε σε κανέναν άλλο από την πριγκίπισσα Χατσεψούτ, μια βασιλική φιγούρα από τη 13η δυναστεία της Αιγύπτου. Τώρα, η Χατσεψούτ είναι ένα όνομα γνωστό στους ιστορικούς – αλλά δεν ήταν η διάσημη Χατσεψούτ που αργότερα έγινε φαραώ της Αιγύπτου.

Αυτή η Χατσεψούτ, το όνομα της οποίας δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στα ιστορικά αρχεία, ήταν ένα εντελώς διαφορετικό άτομο. Η ίδια η ύπαρξή της είχε χαθεί στο χρόνο – μέχρι τώρα. Η ανακάλυψη μιας πυραμίδας αφιερωμένης σε αυτήν υποδηλώνει ότι ήταν κάποιας μεγάλης σημασίας, αλλά το όνομά της είχε σκόπιμα διαγραφεί από τα βιβλία ιστορίας. Γιατί? Και το πιο σημαντικό, τι μας λέει αυτή η διαγραφή για την πολιτική αναταραχή της εποχής;

Τι σημαίνει αυτό για την αρχαία αιγυπτιακή ιστορία;

Η ανακάλυψη του τάφου της πριγκίπισσας Χατσεψούτ είναι κάτι περισσότερο από μια εκπληκτική αποκάλυψη για ένα ξεχασμένο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ανοίγει μια μεγαλύτερη συζήτηση σχετικά με την πολιτική της μνήμης στην Αρχαία Αίγυπτο. Η διαγραφή της από τα ιστορικά αρχεία είναι μια υπενθύμιση ότι το παρελθόν γράφεται συχνά από τους νικητές και μερικές φορές, εκείνοι που εξαφανίζονται στην άμμο του χρόνου διαγράφονται σκόπιμα από την ιστορία.

Η ανακάλυψη εγείρει επίσης νέα ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των εσωτερικών αγώνων εξουσίας εντός της βασιλικής οικογένειας. Θα μπορούσε αυτή η λεηλασία – ενδεχομένως ακόμη και μια πολιτική εκκαθάριση – να ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου παιχνιδιού εξουσίας; Η θεωρία ότι ο τάφος λεηλατήθηκε πριν σφραγιστεί υποδηλώνει μια ιστορία προδοσίας, συνωμοσίας ή εκκαθάρισης που στόχευε την πριγκίπισσα Χατσεψούτ, μετά θάνατον.

