Λίγο πριν το Μικρό Πάπιγκο, σε μια διαδρομή που από μόνη της προδιαθέτει τον ταξιδιώτη για κάτι ξεχωριστό, βρίσκονται οι περίφημες οβίρες Ρογκοβού. Πρόκειται για φυσικές «πισίνες», σμιλεμένες από το πέρασμα του χρόνου και τη δύναμη του νερού, που κυλά ανάμεσα στους βράχους δημιουργώντας λιμνούλες και μικρούς καταρράκτες.

Το νερό έχει χρώμα σμαραγδένιο, που ανάλογα με το φως του ήλιου αλλάζει αποχρώσεις και δίνει στο τοπίο μια σχεδόν μαγική όψη. Οι λείες επιφάνειες των πετρωμάτων σχηματίζουν φυσικά σκαλοπάτια, ενώ η ηχώ του νερού που κυλάει ενισχύει την αίσθηση γαλήνης.

Το καλοκαίρι, οι οβίρες προσφέρουν μια ανάσα δροσιάς σε όσους τολμήσουν να βουτήξουν στα παγωμένα νερά τους, ενώ τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου παραμένουν ένας τόπος που γοητεύει τον επισκέπτη με την αγριότητα και την καθαρότητα της φύσης. Είναι το σημείο όπου η πέτρα και το νερό «συνομιλούν», δημιουργώντας ένα φυσικό έργο τέχνης που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Αν βρεθείτε στην Ήπειρο, οι οβίρες στο Πάπιγκο είναι ένας προορισμός που αξίζει να ανακαλύψετε από κοντά.