Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου ο γιατρός Τάσος Κατσουράκης και η Εύη Τσίλλα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη Νέα Κερασέα Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης.

Το ζευγάρι, που αποφάσισε να μοιραστεί τα όνειρα και τις ελπίδες του «για πάντα μαζί και ένα», έζησε μοναδικές στιγμές πλαισιωμένο από τις οικογένειες, τους κουμπάρους, συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Η νύφη, εντυπωσιακή με το λευκό της νυφικό και ένα χαμόγελο που μαρτυρούσε ευτυχία, έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ ο γαμπρός την περίμενε συγκινημένος με φόντο ένα στολισμό γεμάτο ρομαντικά λουλούδια.

Το μυστήριο τελέστηκε με παραδοσιακή μεγαλοπρέπεια. Οι κουμπάροι, Τάσος Κωνσταντινίδης και η Ματίνα Καραμίχα, στάθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού σε κάθε στιγμή, με κορυφαία τη στιγμή της στέψης, που συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο Ambassador, όπου το γλέντι κράτησε μέχρι αργά, με χορό, μουσική κι ευχές που πλημμύρισαν αγάπη για τους νεόνυμφους.

Οι οικογένειες Γιώργου & Πόπης Κατσουράκη και Μάκη & Κατερίνας Τσίλλα, υποδέχθηκαν θερμά τους καλεσμένους, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους τη χαρά αυτής της ξεχωριστής ημέρας.

Ο Τάσος και η Εύη ξεκίνησαν το κοινό τους ταξίδι με την πιο όμορφη υπόσχεση: να μοιράζονται την ομορφιά της κάθε στιγμής, για πάντα μαζί.

Σας ευχόμαστε να χτίσετε μια ζωή γεμάτη όνειρα που γίνονται πραγματικότητα. · Κάθε μέρα του κοινού σας ταξιδιού να είναι γεμάτη χαμόγελα και χαρές.